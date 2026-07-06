Es handelt sich um einen Dienst, der relevante und umsetzbare Informationen zu globalen Cyberangriffen, Angriffsmethoden und Cybersicherheitstrends bereitstellt, indem globale Angriffsdaten in lokalisierte Sicherheitsaktionen umgewandelt werden.
Wichtige Erkenntnisse:
- Moderne Cyberbedrohungen werden zunehmend durch KI und geopolitische Veränderungen verstärkt, was das Risiko für Unternehmen erhöht. Cyberkriminelle mit ausgefeilten Methoden konzentrieren sich gezielt auf bestimmte Regionen und Sektoren, um finanzielle Gewinne zu erzielen oder politische Ziele zu erreichen. Daher können sich Organisationen nicht auf Rohdaten verlassen, sondern benötigen umfassende, lokal angepasste Informationen, um eine proaktive Verteidigungsstrategie aufzubauen.
- Rohdaten fehlt der kritische Kontext, der erforderlich ist, um die moderne Infrastruktur vor hartnäckigen Cyberkriminellen zu schützen. Wenn man sich ausschließlich auf aggregierte externe Daten verlässt, können Sicherheitsteams die tatsächlichen Auswirkungen nicht erkennen. Mit dem einzigartigen globalen Blickwinkel von Akamai lässt sich dies lösen, indem riesige Angriffsdatenbanken in hochspezifische, umsetzbare Informationen umgewandelt werden.
- Generische Bedrohungs-Feeds berücksichtigen nicht die einzigartigen Risikovektoren einzelner Unternehmen. Unternehmen investieren ihre oft begrenzten Ressourcen in falsche Sicherheitsbereiche. Durch die Integration von spezialisierter menschlicher Expertise in vierteljährlichen Live-Briefings zu Bedrohungen wird sichergestellt, dass die Sicherheitsstrategien mit globalen Informationen und spezifischen Angriffsflächen abgestimmt bleiben.
- Expertenwissen trifft auf eine beispiellose Datenmenge. Durch die Kombination der langjährigen Erfahrung von Akamai im Bereich globaler Sicherheitsoperationen mit umfangreichen, weltweiten Bedrohungsdaten liefert der Dienst wertvolle Expertenempfehlungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Sicherheitsstrategie proaktiv an ihre spezifischen Geschäftsbedingungen anzupassen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Im Gegensatz zu diesen Diensten nutzt ATIS den einzigartigen globalen Blickwinkel von Akamai, indem Daten aus riesigen Angriffsdatenbanken mit Erkenntnissen aus erster Hand von globalen Sicherheitsexperten kombiniert werden, um Intelligence bereitzustellen, die sich in realen Umgebungen bewährt hat.
Die monatlichen Berichte bieten eine detaillierte Analyse der neuesten Angriffe auf die Anwendungs- und Infrastruktursicherheit für bestimmte Branchen und Regionen sowie Layer 7 und Layer 3/4. Die vierteljährlichen Berichte analysieren die Angriffstrends des letzten Quartals, um Änderungen auf Makroebene zu identifizieren.
Akamai bietet proaktive und hochrelevante Informationen in Form von Sicherheitswarnungen, die über bedeutende Angriffe und neue Risiken informieren, sowie durch detaillierte Profile von Cyberkriminellen, die spezifische Schutzmaßnahmen und Handlungsempfehlungen enthalten.
Spotlight-Berichte sind monatliche detaillierte Einblicke in wichtige Themen, wie den Schutz vor KI-verstärkten Bedrohungen und konfliktgesteuerten Angriffsaktivitäten.
Sie bestehen aus vierteljährlichen Live-Sitzungen mit ATIS-Experten, in denen Unternehmen ihre Strategie direkt prüfen, Leitlinien zu einzigartigen Risikovektoren erhalten und ihre Verteidigungshaltung an den Risiken ihres Unternehmens und ihrer Angriffsfläche ausrichten können.
Um den weltweiten Einsatz zu gewährleisten, werden sie in sechs Sprachen bereitgestellt: Englisch (EN), Chinesisch (ZH), Japanisch (ja), Koreanisch (KO), Portugiesisch (PT) und Spanisch (ES).
ATIS ist als optionales Untermodul für Kunden von Platinum Service & Support, als Add-on für Kunden von Managed Security Service und als eigenständiges Produkt für andere Kunden erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Akamai-Kundenbetreuer.