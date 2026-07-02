这项服务通过将全球攻击数据转化为本地化的安全行动，提供关于全球网络威胁行为体、攻击手段及网络安全趋势的精准且可执行的情报。
重要信息：
- 现代网络威胁正因 AI 和地缘政治的变化而不断加剧，从而增加了企业风险。老练的对手出于经济利益或政治动机，大肆针对特定地区和行业，这意味着企业不能仅依赖原始数据，而是需要全面的、本地化的背景信息来构建主动防御。
- 原始数据集缺失关键语境信息，无法保护现代基础设施免受持续性威胁攻击者的侵害。单纯依赖聚合的外部数据，安全团队将无法洞察真实环境中的实际影响。利用 Akamai 独特的全球观察视野，通过将庞大的攻击数据库转化为高度具体、可操作的情报，有效解决了这一问题。
- 通用的威胁推送无法应对单个业务独特的风险向量。企业经常在错误的防御优先级上误分配有限的资源；通过实时的、定制的季度威胁简报整合专业人员的专业知识，可确保安全策略始终与全球情报和具体攻击面保持同步。
- 专家指导与无可比拟的数据规模相结合。该服务将 Akamai 悠久的全球安全运营历史与海量的全球威胁数据集相结合，提供相关的专家建议，帮助企业主动针对其特定的业务环境调整安全态势。
常见问题
与这些服务不同，ATIS 利用 Akamai 独特的全球观察视野，将庞大攻击数据库中的数据与全球安全专家的第一手见解相结合，提供在现实环境中经过验证的情报。
月度报告针对特定行业和地区，对第 7 层以及第 3/4 层的近期应用和基础设施安全攻击进行详细分析；而季度报告则分析上一季度的攻击趋势，以识别宏观层面的变化。
Akamai 通过威胁意识公告（涵盖显著攻击和新兴风险）以及威胁攻击者档案（详细档案和特定防御指导）提供主动且高度相关的情报。
“聚光灯”报告是每月对关键主题进行的深度探讨，例如防御 AI 加剧的威胁以及由冲突驱动的攻击活动。
简报包含每季度与 ATIS 专家的现场会议，企业可以在会上直接审查其策略，获取有关独特风险向量的指导，并使其防御态势与针对其业务和攻击面的风险保持一致。
为了支持全球运营，这些报告和简报以六种语言提供：英语 (EN)、中文 (ZH)、日语 (JA)、韩语 (KO)、葡萄牙语 (PT) 和西班牙语 (ES)。
ATIS 可作为白金服务和支持客户的可选子模块、Managed Security Service 客户的附加组件，以及其他客户的独立产品提供。如需了解更多信息，请联系您的 Akamai 客户代表。