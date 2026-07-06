Se trata de un servicio que proporciona información relevante y procesable sobre los ciberadversarios globales, las metodologías de ataque y las tendencias de ciberseguridad mediante la conversión de los datos de ataques globales en medidas de seguridad localizadas.
Puntos clave:
- Las ciberamenazas modernas se ven cada vez más amplificadas por la IA y los cambios geopolíticos, lo que aumenta el riesgo corporativo. Los adversarios sofisticados dirigen con fuerza a regiones y sectores específicos con fines de lucro o motivos políticos, lo que significa que las organizaciones no pueden confiar en los datos sin procesar y, en su lugar, requieren un contexto localizado y completo para construir una defensa proactiva.
- Los conjuntos de datos sin procesar carecen del contexto crítico necesario para proteger las infraestructuras modernas de los atacantes persistentes. Confiar únicamente en datos externos agregados deja a los equipos de seguridad ciegos ante el impacto real. El uso del punto de vista global exclusivo de Akamai resuelve este problema convirtiendo las bases de datos de ataques masivos en inteligencia procesable y altamente específica.
- Las fuentes de amenazas genéricas no abordan los vectores de riesgo únicos de las empresas individuales. Con frecuencia, las organizaciones asignan recursos limitados a las prioridades de defensa equivocadas; la integración de la experiencia humana especializada a través de informes trimestrales sobre amenazas en tiempo real y personalizados garantiza que las estrategias de seguridad estén sincronizadas con la inteligencia global y las superficies de ataque específicas.
- El asesoramiento de expertos se une a una escala de datos sin precedentes. Al combinar el amplio historial de operaciones de seguridad globales de Akamai con conjuntos de datos masivos de amenazas globales, el servicio ofrece recomendaciones relevantes de expertos que ayudan a las organizaciones a adaptar de forma proactiva su estrategia de seguridad a su entorno empresarial específico.
Preguntas frecuentes
A diferencia de estos servicios, ATIS utiliza el punto de vista global exclusivo de Akamai, combinando datos de bases de datos de ataques masivos con información de primera mano de expertos en seguridad global para proporcionar inteligencia probada en entornos reales.
Los informes mensuales proporcionan un análisis detallado de los ataques recientes a la seguridad de las aplicaciones y la infraestructura para sectores y regiones específicos en las capas 7 y 3/4, mientras que los informes trimestrales analizan las tendencias de los ataques durante el último trimestre para identificar cambios a nivel macro.
Akamai proporciona inteligencia proactiva y muy relevante a través de avisos de concienciación sobre amenazas (que cubren ataques notables y riesgos emergentes) y perfiles de los atacantes (expedientes detallados y asesoramiento de protección específico).
Los informes Spotlight son análisis detallados mensuales de temas críticos, como la protección contra amenazas amplificadas por IA y la actividad de ataques basada en conflictos.
Consisten en sesiones en directo trimestrales con expertos de ATIS en las que las organizaciones pueden revisar directamente su estrategia, obtener orientación sobre vectores de riesgo únicos y alinear su estrategia de defensa con los riesgos específicos de su negocio y superficie de ataque.
Para dar apoyo a las operaciones globales, se ofrecen en seis idiomas: inglés (EN), chino (ZH), japonés (JA), coreano (KO), portugués (PT) y español (ES).
ATIS está disponible como submódulo opcional para los clientes de Platinum Service y Support, como complemento para los clientes de Managed Security Service y como producto independiente para otros clientes. Póngase en contacto con su representante de cuentas de Akamai para obtener más información.