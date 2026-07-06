Les rapports mensuels offrent une analyse détaillée des récentes attaques visant la sécurité des applications et des infrastructures dans des secteurs et des régions spécifiques, couvrant la couche 7 ainsi que les couches 3 et 4. Les rapports trimestriels, quant à eux, analysent les tendances des attaques sur le dernier trimestre pour identifier les évolutions à grande échelle.