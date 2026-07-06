Il s'agit d'un service qui fournit des informations pertinentes et exploitables sur les cyberadversaires à l'échelle mondiale, leurs méthodes d'attaque et les tendances en matière de cybersécurité, en transformant les données d'attaques mondiales en mesures de sécurité adaptées à chaque contexte local.
Points à retenir :
- Les cybermenaces actuelles sont de plus en plus amplifiées par l'IA et les changements géopolitiques, ce qui accroît les risques pour les entreprises. Des adversaires sophistiqués ciblent des régions et des secteurs spécifiques dans le but d'obtenir des gains financiers ou de servir des motifs politiques. Les organisations ne peuvent donc pas se fier uniquement aux données brutes, mais ont besoin d'un contexte local complet pour mettre en place une défense proactive.
- Les données brutes ne fournissent pas le contexte essentiel requis pour protéger les infrastructures d'aujourd'hui contre les acteurs malveillants persistants. S'appuyer uniquement sur des données externes agrégées empêche les équipes de sécurité d'appréhender les conséquences réelles sur le terrain. En exploitant la position unique d'Akamai à l'échelle mondiale, il est possible de résoudre ce problème en transformant d'énormes bases de données d'attaques en informations hautement spécifiques et exploitables.
- Les flux d'informations sur les menaces génériques ne prennent pas en compte les risques spécifiques auxquels chaque entreprise est exposée. Les organisations allouent souvent leurs ressources limitées à de mauvaises priorités en matière de défense. L'intégration d'une expertise humaine spécialisée, grâce à des briefings trimestriels personnalisés et en direct sur les menaces, permet de s'assurer que les stratégies de sécurité restent alignées avec les informations à l'échelle mondiale et les surfaces d'attaque spécifiques.
- Des conseils d'experts alliés à une quantité de données inégalée. En combinant l'expérience approfondie d'Akamai en matière de sécurité mondiale à des ensembles de données massives sur les menaces à l'échelle internationale, ce service fournit des recommandations expertes pertinentes qui aident les organisations à adapter proactivement leur posture de sécurité à leur environnement commercial spécifique.
Foire aux questions (FAQ)
Contrairement à ces services, ATIS tire parti de la position unique d'Akamai à l'échelle mondiale. En combinant des données provenant d'immenses bases de données sur les attaques et les connaissances directes d'experts en sécurité du monde entier, il fournit des informations dont l'efficacité a été prouvée dans des situations réelles.
Les rapports mensuels offrent une analyse détaillée des récentes attaques visant la sécurité des applications et des infrastructures dans des secteurs et des régions spécifiques, couvrant la couche 7 ainsi que les couches 3 et 4. Les rapports trimestriels, quant à eux, analysent les tendances des attaques sur le dernier trimestre pour identifier les évolutions à grande échelle.
Akamai fournit des informations proactives et pertinentes grâce à des alertes sur les menaces (couvrant les attaques notables et les risques émergents) et à des profils détaillés des acteurs malveillants, incluant des conseils de protection spécifiques.
Les rapports Spotlight sont des analyses approfondies, publiées mensuellement, qui explorent des sujets cruciaux tels que la protection contre les menaces amplifiées par l'intelligence artificielle et les attaques liées aux conflits.
Ces sessions, organisées trimestriellement en direct avec des experts du service ATIS, permettent aux organisations d'examiner leur stratégie en temps réel, de bénéficier de conseils sur des risques spécifiques et d'adapter leur posture défensive face aux menaces propres à leur secteur d'activité et à leur surface d'attaque.
Pour soutenir les opérations à l'échelle mondiale, ces services sont disponibles dans six langues. Anglais (EN), chinois (ZH), japonais (JA), coréen (KO), portugais (PT) et espagnol (ES).
ATIS est disponible en tant que module optionnel pour les clients bénéficiant du service Platinum, en tant que module complémentaire pour les clients du service Managed Security Service, et en tant que produit autonome pour les autres clients. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte Akamai.