Si tratta di un servizio che fornisce informazioni fruibili e pertinenti sugli attacchi informatici globali, sulle metodologie di attacco e sulle tendenze in materia di cybersecurity, convertendo i dati degli attacchi globali in azioni di sicurezza localizzate.
Vantaggi principali
- Le moderne minacce informatiche sono sempre più amplificate dall'intelligenza artificiale e dai cambiamenti geopolitici, facendo aumentare i rischi per le aziende. I criminali esperti prendono di mira aree geografiche e settori specifici per vantaggi finanziari o motivi politici, pertanto le organizzazioni non possono fare affidamento sui dati non elaborati, ma devono disporre di un contesto completo e localizzato per creare una difesa proattiva.
- I dataset non elaborati non dispongono del contesto critico necessario per proteggere l'infrastruttura moderna dagli autori di minacce persistenti. Affidandosi esclusivamente ai dati esterni aggregati, i team addetti alla sicurezza non influiscono più sul mondo reale. L'esclusivo punto di osservazione globale di Akamai risolve questo problema convertendo i complessi database degli attacchi in intelligence fruibile e altamente specifica.
- I feed di minacce generici non possono risolvere i vettori di rischio specifici delle singole aziende. Le organizzazioni spesso assegnano risorse limitate sulle priorità di difesa sbagliate; l'integrazione di competenze umane specializzate tramite briefing delle minacce trimestrali personalizzati e in tempo reale assicura che le strategie di sicurezza rimangano sincronizzate con l'intelligence globale e le superfici di attacco specifiche.
- La guida di esperti combinata con una portata di dati senza precedenti. Combinando la vasta esperienza di Akamai nelle operazioni di sicurezza globale con enormi dataset sulle minacce globali, il servizio fornisce utili consigli di esperti che aiutano le organizzazioni a personalizzare in modo proattivo il proprio sistema di sicurezza in base allo specifico ambiente aziendale.
Domande frequenti (FAQ)
A differenza di questi servizi, l'ATIS utilizza l'esclusivo punto di osservazione globale di Akamai, combinando i dati provenienti da enormi database di attacchi con le informazioni fornite da esperti di sicurezza globali per offrire un'intelligence collaudata negli ambienti reali.
I rapporti mensili forniscono un'analisi dettagliata dei recenti attacchi alla sicurezza delle applicazioni e dell'infrastruttura per aree geografiche e settori specifici, che vengono sferrati ai livelli 7 e 3/4, mentre i rapporti trimestrali analizzano le tendenze degli attacchi nell'ultimo trimestre per identificare i cambiamenti più evidenti.
Akamai fornisce un'intelligence proattiva e altamente pertinente tramite avvisi di sensibilizzazione alle minacce (che riguardano attacchi significativi e rischi emergenti) e profili dei criminali (dossier dettagliati e indicazioni specifiche sulla protezione).
I rapporti Spotlight sono approfondimenti pubblicati ogni mese su argomenti importanti, come la protezione dalle minacce basate sull'intelligenza artificiale e dalle attività di attacco legate ai conflitti.
Questi briefing sono costituiti da sessioni live trimestrali tenute da esperti dei servizi ATIS, in cui le organizzazioni possono rivedere direttamente la propria strategia, ottenere indicazioni su vettori di rischio esclusivi e allineare la propria posizione di difesa con i rischi specifici delle attività e della superficie di attacco delle loro aziende.
Per supportare le operazioni globali, questi rapporti sono forniti in sei lingue: inglese (EN), cinese (ZH), giapponese (JA), coreano (KO), portoghese (PT) e spagnolo (ES).
L'ATIS è disponibile come modulo secondario opzionale per i clienti della soluzione Platinum Service & Support, come componente aggiuntivo per i clienti della soluzione Managed Security Service e come prodotto autonomo per altri clienti. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il tuo rappresentante Akamai.