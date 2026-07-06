世界中の攻撃データを地域に即したセキュリティ対策へと変換し、世界中のサイバー攻撃者、攻撃手法、およびサイバーセキュリティの動向に関する、関連性が高く実用的なインテリジェンスを提供するサービスです。
重要ポイント：
- 現代のサイバー脅威は、AIや地政学的な変化によってますます増幅されており、企業のリスクも増大させています。巧妙な手口を用いる攻撃者は、金銭的利益や政治的動機から特定の地域や業界を標的としているため、組織は生データに頼ることができなくなっています。組織に必要なのは、プロアクティブな防御体制を構築するための、包括的で地域に即したコンテキストなのです。
- 生のデータセットには、執拗な脅威アクターから現代のインフラを保護するために不可欠なコンテキストが欠けています。集約された外部データのみに頼っていると、セキュリティチームは実世界への影響を把握できないままになってしまいます。 Akamai独自のグローバルな視点を活用することで、膨大な攻撃データベースを非常に具体的かつ実用的なインテリジェンスへと変換し、この課題を解決できます。
- 一般的な脅威フィードでは、個々のビジネスが抱える固有のリスクベクトルに対応できません。組織は、限られたリソースを誤った防御優先順位に割り当ててしまうことがよくあります。四半期ごとに実施されるライブカスタム脅威ブリーフィングを通じて人間の専門知識を統合することで、グローバルなインテリジェンスや特定のアタックサーフェスに常に対応するセキュリティ戦略を維持できるようになります。
- エキスパートによるガイダンスと比類なきデータ規模の融合。本サービスは、Akamaiのグローバルなセキュリティ運用における豊富な実績と、膨大なグローバル脅威データセットを組み合わせることで、関連性の高い専門的な推奨事項を提供します。組織はこれを、特定のビジネス環境に合わせた、プロアクティブなセキュリティポスチャの最適化に活用することができます。
よくある質問（FAQ）
それらのサービスとは異なり、ATISはAkamai独自のグローバルな視点を活用し、膨大な攻撃データベースのデータと、世界中のセキュリティエキスパートによる直接的な知見を組み合わせることで、実環境で実証済みのインテリジェンスを提供します。
月次レポートでは、特定の業界や地域におけるレイヤー7およびレイヤー3／4を対象とした、最近のアプリケーションおよびインフラへのセキュリティ攻撃に関する詳細な分析を提供します。一方、四半期レポートでは、直近の四半期における攻撃の傾向を分析し、マクロレベルでの変化を特定します。
Akamaiは、注目すべき攻撃や新たなリスクを網羅する脅威認識アドバイザリや、詳細な調査報告書および具体的な防御ガイダンスを含む脅威アクターのプロファイルを通じて、プロアクティブで関連性の高いインテリジェンスを提供します。
Spotlightレポートは、AIによって増幅された脅威への対策や、紛争に起因する攻撃アクティビティなど、重要なテーマについて毎月深く掘り下げて解説するものです。
カスタム脅威ブリーフィングは、ATISのエキスパートによる四半期ごとのライブセッションで構成されています。組織は自社の戦略を直接見直し、固有のリスクベクトルに関するガイダンスを得られるほか、自社のビジネスやアタックサーフェスに特有のリスクに合わせて防御ポスチャを調整することができます。
グローバルな運用をサポートするため、英語（EN）、中国語（ZH）、日本語（JA）、韓国語（KO）、ポルトガル語（PT）、スペイン語（ES）次の6言語で提供されています。
ATISは、Platinum Services & Supportをご利用のお客様向けにはオプションのサブモジュール、Managed Security Serviceをご利用のお客様向けにはアドオンとしてご利用いただけます。また、その他のお客様向けにはスタンドアロン製品としてご用意しております。詳細については、Akamaiの貴社アカウント担当者までお問い合わせください。