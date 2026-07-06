よくある質問（FAQ）

Akamai Threat Intelligence Service（ATIS）とはどのようなサービスですか？ 世界中の攻撃データを地域に即したセキュリティ対策へと変換し、世界中のサイバー攻撃者、攻撃手法、およびサイバーセキュリティの動向に関する、関連性が高く実用的なインテリジェンスを提供するサービスです。

ATISは、外部のアグリゲーターのみに頼る脅威インテリジェンスサービスとはどのように異なりますか？ それらのサービスとは異なり、ATISはAkamai独自のグローバルな視点を活用し、膨大な攻撃データベースのデータと、世界中のセキュリティエキスパートによる直接的な知見を組み合わせることで、実環境で実証済みのインテリジェンスを提供します。

月次および四半期ごとのセキュリティレポートには、どのような分析が含まれていますか？ 月次レポートでは、特定の業界や地域におけるレイヤー7およびレイヤー3／4を対象とした、最近のアプリケーションおよびインフラへのセキュリティ攻撃に関する詳細な分析を提供します。一方、四半期レポートでは、直近の四半期における攻撃の傾向を分析し、マクロレベルでの変化を特定します。

ATISは、セキュリティチームが差し迫ったリスクを緩和できるよう、具体的にどのような運用リソースを提供していますか？ Akamaiは、注目すべき攻撃や新たなリスクを網羅する脅威認識アドバイザリや、詳細な調査報告書および具体的な防御ガイダンスを含む脅威アクターのプロファイルを通じて、プロアクティブで関連性の高いインテリジェンスを提供します。

月次のSpotlightレポートとは何ですか？ Spotlightレポートは、AIによって増幅された脅威への対策や、紛争に起因する攻撃アクティビティなど、重要なテーマについて毎月深く掘り下げて解説するものです。

カスタム脅威ブリーフィングは、組織がセキュリティ戦略を最適化する上でどのように役立ちますか？ カスタム脅威ブリーフィングは、ATISのエキスパートによる四半期ごとのライブセッションで構成されています。組織は自社の戦略を直接見直し、固有のリスクベクトルに関するガイダンスを得られるほか、自社のビジネスやアタックサーフェスに特有のリスクに合わせて防御ポスチャを調整することができます。

ATISのセキュリティレポートおよびカスタムブリーフィングは、どの言語で利用できますか？ グローバルな運用をサポートするため、英語（EN）、中国語（ZH）、日本語（JA）、韓国語（KO）、ポルトガル語（PT）、スペイン語（ES）次の6言語で提供されています。