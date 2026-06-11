- 기업의 책임 전략은 ACT 프레임워크: 책임감, 공동체, 신뢰를 기반으로 합니다.
- 유럽에서 최초로 두 건의 VPPA(가상 전력 구매 계약)를 체결하고, 미국에서 VPPA를 확장해 청정 에너지 포트폴리오를 강화했습니다.
- Akamai 재단은 전 세계 STEM 교육 및 지역 사회 프로그램을 지원하기 위해 260만 달러의 보조금을 지급했습니다.
- 기업 안정성 및 기업 신뢰성 프로그램을 통해 플랫폼의 안정성을 강화했습니다.
- Akamai는 당시 적용 가능했던 CSRD(기업 지속 가능성 보고 지침) 버전에 따라 ESRS(유럽 지속 가능성 보고 기준)에 부합하는 첫 번째 DMA(Double Materiality Assessment)를 실시했습니다.
핵심 내용
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
이 전략은 ACT 프레임워크: 책임감, 공동체, 신뢰로 정의되며 환경, 사회, 거버넌스 우선 순위 전반에 걸쳐 올바른 영향력을 미칠 수 있도록 이끌어 줍니다.
유럽에서 최초로 두 건의 VPPA(가상 전력 구매 계약)를 체결해 청정 에너지 포트폴리오를 확대하고, 미국 내 포트폴리오를 확장했으며, 일본, 호주, 싱가포르의 개발업체와 협의를 시작했습니다.
LEAD(관리자 역량 강화 중심의 개발 기회) 및 GROW(성장 마인드셋을 촉진하는 Akamai의 핵심 프로그램) 등의 프로그램을 통해 다양한 학습 및 경력 개발 기회를 제공하고, 연간 5일의 웰니스 휴가 및 FlexBase 근무 유연성 프로그램과 같은 혜택도 함께 제공합니다.
Akamai 재단은 글로벌 STEM 교육 보조금 및 프로그램을 통해 미래의 기술 리더를 양성합니다. 2025년에 Akamai 재단은 STEM 교육에 260만 달러의 보조금을 배정했습니다. Akamai 재단은 재난 구호 지원 활동을 펼치고 있으며, 직원의 자원봉사 활동을 통해 2025년에 총 9093시간 이상의 자원 봉사 활동을 기록했습니다.
Akamai는 당시 적용 가능했던 CSRD 버전에 따라 ESRS에 부합하는 첫 번째 DMA(Double Materiality Assessment)를 실시했으며, AI 기반 툴과 효율적인 감사 준비 프로세스를 활용해 리스크 기반 공급망 실사 모델로 전환했습니다.
Akamai는 ERP(기업 안정성 프로그램) 및 CRP(기업 신뢰성 프로그램)를 통해 운영 안정성과 플랫폼 신뢰성을 유지해 애플리케이션, 서비스, 인력에 대한 중단 영향을 최소화하고 고가용성 아키텍처, 안전한 변경 관리, 철저한 시나리오 분석을 중점적으로 수행합니다.