Akamai 재단은 글로벌 STEM 교육 보조금 및 프로그램을 통해 미래의 기술 리더를 양성합니다. 2025년에 Akamai 재단은 STEM 교육에 260만 달러의 보조금을 배정했습니다. Akamai 재단은 재난 구호 지원 활동을 펼치고 있으며, 직원의 자원봉사 활동을 통해 2025년에 총 9093시간 이상의 자원 봉사 활동을 기록했습니다.