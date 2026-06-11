Akamai mantiene la resiliencia operativa y la fiabilidad de la plataforma a través del programa de resiliencia empresarial (ERP) y el programa de fiabilidad corporativa (CRP), minimizando el impacto de las interrupciones en las aplicaciones, los servicios y la plantilla, al tiempo que se centra en una arquitectura de alta disponibilidad, prácticas de seguridad en los cambios y un riguroso análisis de escenarios.