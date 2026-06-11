- La estrategia de responsabilidad corporativa se rige por el marco ACT: responsabilidad, comunidad y confianza.
- Ampliamos nuestra cartera de energía limpia con la ejecución de nuestros dos primeros acuerdos de compra de energía virtual (VPPA) en Europa y una ampliación a un VPPA en EE. UU.
- La Fundación Akamai ha concedido 2,6 millones de USD en subvenciones para apoyar programas comunitarios y de educación CTIM en todo el mundo.
- Reforzamos la resiliencia de la plataforma a través de los programas de resiliencia empresarial y fiabilidad corporativa.
- Akamai ha llevado a cabo nuestra primera doble evaluación de materialidad (DMA) en consonancia con los estándares europeos de informes de sostenibilidad (ESRS) en virtud de la versión aplicable de la Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa (CSRD).
Conclusiones clave
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La estrategia se rige por el marco ACT: responsabilidad, comunidad y confianza, que guía nuestro impacto a través de las prioridades ambientales, sociales y de control.
Ampliamos nuestra cartera de energía limpia con nuestros dos primeros acuerdos de compra de energía virtual (VPPA) en Europa, ampliamos nuestra cartera en EE. UU. y comenzamos a hablar con desarrolladores de Japón, Australia y Singapur.
Proporcionamos múltiples oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, a través de programas como LEAD (una oportunidad de desarrollo enfocada en la capacitación de gerentes) y GROW (un programa clave de Akamai que promueve la mentalidad de crecimiento), así como beneficios como cinco días de bienestar por año y el programa de flexibilidad de trabajo FlexBase.
La Fundación Akamai fomenta la formación los futuros líderes tecnológicos a través de becas y programas globales de educación CTIM. En 2025, la Fundación Akamai asignó 2,6 millones de USD en subvenciones para programas de educación CTIM. La Fundación Akamai también proporciona apoyo en casos de desastre y facilita el voluntariado de los empleados, con más de 9093 horas de voluntariado registradas en 2025.
Akamai llevó a cabo su primera evaluación de doble materialidad (DMA) en consonancia con los ESRS en la versión correspondiente de la CSRD y realizó la transición a un modelo de diligencia debida de la cadena de suministro basado en el riesgo mediante herramientas preparadas para la IA y un proceso optimizado y listo para las auditorías.
Akamai mantiene la resiliencia operativa y la fiabilidad de la plataforma a través del programa de resiliencia empresarial (ERP) y el programa de fiabilidad corporativa (CRP), minimizando el impacto de las interrupciones en las aplicaciones, los servicios y la plantilla, al tiempo que se centra en una arquitectura de alta disponibilidad, prácticas de seguridad en los cambios y un riguroso análisis de escenarios.