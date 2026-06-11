- A estratégia de responsabilidade corporativa é guiada pelo Framework ACT: Responsabilidade, Comunidade e Confiança.
- Ampliamos nosso portfólio de energia limpa com a execução de nossos dois primeiros contratos virtuais de compra de energia (VPPAs) na Europa e a expansão de um VPPA nos Estados Unidos.
- A Akamai Foundation concedeu US$ 2,6 milhões em subsídios para apoiar programas educacionais nas áreas de STEM e iniciativas comunitárias em todo o mundo.
- Aumentamos a resiliência da plataforma por meio de programas de resiliência empresarial e confiabilidade corporativa.
- A Akamai realizou sua primeira Avaliação de Dupla Materialidade (DMA), alinhada com os Padrões Europeus de Relatório de Sustentabilidade (ESRS), conforme a versão então vigente da Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa (CSRD).
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A estratégia é definida pelo Framework ACT: Responsabilidade, comunidade e confiança são os pilares que orientam nosso impacto nas áreas ambiental, social e de governança.
Ampliamos nosso portfólio de energia limpa com os nossos dois primeiros contratos virtuais de compra de energia (VPPAs) na Europa, expandimos nossa atuação nos Estados Unidos e iniciamos conversas com desenvolvedores no Japão, na Austrália e em Singapura.
Oferecemos diversas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional por meio de programas como o LEAD (uma iniciativa de desenvolvimento voltada à capacitação de gestores) e o GROW (um importante programa da Akamai que promove uma mentalidade de crescimento), além de benefícios como cinco dias de bem-estar por ano e o programa de flexibilidade no trabalho FlexBase.
A Akamai Foundation apoia futuros líderes da tecnologia por meio de bolsas e programas globais de educação em STEM. Em 2025, a Akamai Foundation destinou US$ 2,6 milhões em financiamento para programas de educação em STEM. A Akamai Foundation também oferece apoio em situações de desastres e incentiva o trabalho voluntário dos funcionários, tendo registrado mais de 9.093 horas de voluntariado em 2025.
A Akamai realizou sua primeira Avaliação de Dupla Materialidade (DMA), alinhada com o ESRS, de acordo com a versão vigente do CSRD na época. A empresa também adotou um modelo de due diligence na cadeia de suprimentos baseado em riscos, utilizando ferramentas com inteligência artificial e um processo simplificado e pronto para auditoria.
A Akamai mantém a resiliência operacional e a confiabilidade da plataforma por meio do Programa de Resiliência Empresarial (ERP) e do Programa de Confiabilidade Corporativa (CRP). Esses programas minimizam o impacto de interrupções em aplicações, serviços e força de trabalho, ao mesmo tempo que priorizam uma arquitetura de alta disponibilidade, práticas seguras de gestão de mudanças e análises rigorosas de cenários.