- La stratégie de responsabilité d'entreprise s'appuie sur le cadre ACT : Accountability (Responsabilité), Community (Communauté) et Trust (Confiance).
- Nous avons élargi notre portefeuille d'énergies propres en concluant nos deux premiers contrats virtuels d'achat d'électricité (VPPA) en Europe et en étendant un VPPA aux États-Unis.
- L'Akamai Foundation a accordé 2,6 millions de dollars de subventions pour soutenir l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques et des programmes communautaires dans le monde entier.
- Nous avons renforcé la résilience de notre plateforme grâce à des programmes de résilience d'entreprise et de fiabilité organisationnelle.
- Akamai a réalisé sa première analyse de double matérialité (DMA), conformément aux normes européennes de reporting de durabilité (ESRS, European Sustainability Reporting Standards), et à la version alors applicable de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Points à retenir
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
La stratégie est définie par le cadre ACT : Accountability (Responsabilité), Community (Communauté) et Trust (Confiance), qui oriente nos actions en matière d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Nous avons élargi notre portefeuille d'énergies propres en concluant nos deux premiers contrats virtuels d'achat d'électricité (VPPA) en Europe, nous avons étendu notre portefeuille aux États-Unis et nous avons entamé des discussions avec des développeurs au Japon, en Australie et à Singapour.
Nous avons soutenu l'apprentissage et l'évolution de carrière à travers divers programmes, notamment LEAD (axé sur le renforcement des compétences des managers) et GROW (un programme phare d'Akamai qui favorise une culture de croissance continue), ainsi que des avantages tels que cinq jours de bien-être par an et FlexBase, le programme de flexibilité au travail.
L'Akamai Foundation contribue à former les futurs leaders technologiques grâce à des programmes et subventions mondiaux consacrés à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). En 2025, elle a alloué 2,6 millions de dollars de financements à des programmes d'enseignement STIM. Elle apporte également une aide en cas de catastrophe et encourage l'engagement bénévole des employés, qui ont cumulé plus de 9 093 heures de bénévolat en 2025.
Akamai a réalisé sa première analyse de double matérialité (DMA) conformément aux normes ESRS et à la version alors applicable de la directive CSRD. L'entreprise a également adopté un modèle de diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement basé sur les risques, en s'appuyant sur des outils d'IA et un processus simplifié, prêt pour les audits.
Akamai assure la résilience opérationnelle et la fiabilité de sa plateforme grâce au programme de résilience d'entreprise (ERP) et au programme de fiabilité organisationnelle (CRP). Ces initiatives visent à réduire au minimum l'impact des perturbations sur les applications, les services et les employés, tout en mettant l'accent sur une architecture à haute disponibilité, des pratiques sécurisées de gestion des changements et des analyses rigoureuses de scénarios.