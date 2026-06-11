L'Akamai Foundation contribue à former les futurs leaders technologiques grâce à des programmes et subventions mondiaux consacrés à l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). En 2025, elle a alloué 2,6 millions de dollars de financements à des programmes d'enseignement STIM. Elle apporte également une aide en cas de catastrophe et encourage l'engagement bénévole des employés, qui ont cumulé plus de 9 093 heures de bénévolat en 2025.