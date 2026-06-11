- Die Strategie für Unternehmensverantwortung orientiert sich am ACT-Framework (engl. für Accountability, Community, Trust): Verantwortlichkeit, Gemeinschaft und Vertrauen.
- Unser Portfolio für saubere Energie haben wir durch die Umsetzung unserer ersten beiden virtuellen Stromabnahmeverträge (VPPAs) in Europa und eine Erweiterung für einen VPPA in den USA vergrößert.
- Die Akamai Foundation hat weltweit Zuschüsse in Höhe von 2,6 Millionen USD für MINT-Bildung und Programme für Gemeinden vergeben.
- Wir haben die Plattformresilienz durch Programme zur Förderung der Resilienz und Zuverlässigkeit von Unternehmen gestärkt.
- Akamai hat das erste Double Materiality Assessment (DMA) gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Rahmen der seinerzeit geltenden Version der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) durch.
Wichtige Erkenntnisse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Strategie wird durch das ACT-Framework definiert: Verantwortlichkeit, Gemeinschaft und Vertrauen, das maßgeblich für unsere Prioritäten in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance ist.
Wir haben unser Portfolio für saubere Energie durch die Umsetzung unserer ersten beiden virtuellen Stromabnahmeverträge (VPPAs) in Europa erweitert, ebenso sowie unser Portfolio in den USA. Außerdem haben wir Gespräche mit Entwicklern in Japan, Australien und Singapur aufgenommen.
Wir haben zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und Karriereförderung angeboten, durch Programme wie LEAD (ein Programm zur Entwicklung von Führungskompetenzen) und GROW (ein Schlüsselprogramm von Akamai zur Förderung einer Wachstumsmentalität) sowie Vorteile wie fünf Wellnesstage pro Jahr und das FlexBase-Programm für flexibles Arbeiten.
Die Akamai Foundation fördert zukünftige Technologieexperten durch globale MINT-Bildungsstipendien und -Programme. Im Jahr 2025 stellte die Akamai Foundation 2,6 Millionen US-Dollar in Form von Zuschüssen für MINT-Bildungsprogramme zur Verfügung. Die Akamai Foundation leistet außerdem Katastrophenhilfe und unterstützt das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern, wobei 2025 über 9.093 freiwillige Arbeitsstunden erfasst wurden.
Akamai hat das erste Double Materiality Assessment (DMA) gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) im Rahmen der derzeit geltenden Version der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) durchgeführt und ist zu einem risikobasierten Due Diligence-Modell für die Lieferkette gewechselt, bei dem KI-fähige Tools und ein optimierter, auditierbarer Prozess zum Einsatz kommen.
Akamai setzt zur Wahrung der betriebliche Resilienz und der Plattformzuverlässigkeit auf das Enterprise Resilience Program (ERP) zur Förderung der Unternehmensresilienz sowie auf das Corporate Reliability Program (CRP) zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Unternehmens. Damit werden die Auswirkungen von Unterbrechungen auf Anwendungen, Services und Mitarbeiter minimiert. Gleichzeitig konzentriert sich Akamai auf die Hochverfügbarkeitsarchitektur, Methoden für Sicherheit bei Änderungen und strenge Szenarioanalysen.