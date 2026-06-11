Akamai setzt zur Wahrung der betriebliche Resilienz und der Plattformzuverlässigkeit auf das Enterprise Resilience Program (ERP) zur Förderung der Unternehmensresilienz sowie auf das Corporate Reliability Program (CRP) zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des Unternehmens. Damit werden die Auswirkungen von Unterbrechungen auf Anwendungen, Services und Mitarbeiter minimiert. Gleichzeitig konzentriert sich Akamai auf die Hochverfügbarkeitsarchitektur, Methoden für Sicherheit bei Änderungen und strenge Szenarioanalysen.