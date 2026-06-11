- 我们的企业责任战略以 ACT 框架为指导：责任、社区与信任。
- 我们通过在欧洲签署首批两项虚拟购电协议（VPPA），并将虚拟购电协议（VPPA）扩展至美国，进一步拓展了清洁能源组合。
- Akamai 基金会提供了 260 万美元的资助，用于支持全球 STEM 教育和社区项目。
- 我们通过企业韧性计划和企业可靠性计划，进一步增强了平台韧性。
- Akamai 根据当时适用版本的《企业可持续发展报告指令》（CSRD），并遵循《欧洲可持续发展报告准则》（ESRS），开展了首次双重重要性评估（DMA）。
核心要点
常见问题
常见问题
该战略由 ACT 框架为指导：责任、社区与信任（Accountability、Community 和 Trust），用于指导我们在环境、社会和治理（ESG）优先事项方面的影响力。
我们通过在欧洲实施首批两项虚拟购电协议（VPPA），并扩展在美国的VPPA布局，同时已开始与日本、澳大利亚和新加坡的开发商展开沟通，进一步拓展清洁能源组合。
我们通过 LEAD（专注于管理者赋能的发展项目）和 GROW（推动成长型思维的关键 Akamai 项目）等计划，提供多种学习与职业发展机会，并通过每年五天的健康假以及 FlexBase 灵活办公计划等福利支持员工福祉。
Akamai 基金会通过全球 STEM 教育资助与项目，培养未来的技术领导者。2025 年，Akamai 基金会为 STEM 教育项目提供了 260 万美元的资助。Akamai 基金会还提供灾害救助支持，并推动员工志愿服务；2025 年累计记录志愿服务时长超过 9,093 小时。
Akamai 根据当时适用版本的《企业可持续发展报告指令》（CSRD），并遵循《欧洲可持续发展报告标准》（ESRS），开展了首次双重重要性评估（DMA），同时转向基于风险的供应链尽职调查模式，采用 AI 支持的工具以及更简化、可审计的流程。
Akamai 通过企业韧性计划（Enterprise Resilience Program，ERP）和企业可靠性计划（Corporate Reliability Program，CRP）来维持运营韧性与平台可靠性，在最大限度降低对应用、服务和员工影响的同时，还重点关注高可用架构、变更安全实践以及严格的场景分析。