Akamai 根据当时适用版本的《企业可持续发展报告指令》（CSRD），并遵循《欧洲可持续发展报告标准》（ESRS），开展了首次双重重要性评估（DMA），同时转向基于风险的供应链尽职调查模式，采用 AI 支持的工具以及更简化、可审计的流程。