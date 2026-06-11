- 企業としての責任戦略は、ACTフレームワークに基づいて策定されています。ACTとは、Accountability（説明責任）、Community（コミュニティ）、Trust（信頼性）を意味します。
- Akamaiは、欧州で初となる2件の仮想的な電力購入契約（VPPA）の締結と、米国におけるVPPAの拡大を通じて、クリーンエネルギー事業のポートフォリオを拡張しました。
- Akamai財団は、世界中のSTEM教育およびコミュニティプログラムを支援するため、260万米ドルの助成金を拠出しました。
- 当社は、「エンタープライズレジリエンスと企業の信頼性プログラム」を通じて、プラットフォームのレジリエンスを強化しました。
- Akamaiは、当時適用されていたコーポレートサステナビリティ報告指令（CSRD）の下、欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）に準拠した初のダブルマテリアリティ評価（DMA）を実施しました。
重要ポイント
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamaiの企業としての責任戦略はACTフレームワークに基づいて定義されています。これは、Accountability（説明責任）、Community（コミュニティ）、Trust（信頼性）を意味し、環境、社会、ガバナンス（ESG）の重要課題にわたる当社の取り組みの指針としています。
当社は、欧州で初となる2件の仮想電力購入契約（VPPA）を締結するとともに、米国におけるクリーンエネルギー事業のポートフォリオを拡大しました。そして、日本、オーストラリア、シンガポールでは、開発事業者との協議を開始しました。
当社では、LEAD（マネージャー育成に重点を置いた開発プログラム）やGROW（成長志向を促進するAkamaiの鍵となるプログラム）などのプログラムを通じて、学習およびキャリア開発の機会を提供しています。また、年間5日のウェルネス休暇やFlexBaseによる柔軟な勤務制度といった福利厚生も整えています。
Akamai財団は、世界的なSTEM教育助成金やプログラムを通じて、将来のテクノロジーリーダーを育成しています。2025年に、Akamai財団はSTEM教育プログラムに260万米ドルの助成金を拠出しました。また、災害救援支援を実施するとともに、従業員のボランティア活動を促進しており、2025年には累計9,093時間以上のボランティア活動が記録されました。
Akamaiは、当時適用されていたCSRDの下、ESRSに準拠した初のダブルマテリアリティ評価（DMA）を実施しました。また、AIを活用したツールと監査対応を見据えて効率化したプロセスを導入し、リスクベースのサプライチェーン・デューデリジェンス・モデルへ移行しました。
Akamaiは、エンタープライズ・レジリエンス・プログラム（ERP）および企業の信頼性プログラム（CRP）を通じて、運用上のレジリエンスとプラットフォームの信頼性を維持しています。また、アプリケーション、サービス、従業員への障害の影響を最小限に抑えるとともに、高可用性アーキテクチャの実現、変更時の安全性確保、厳格なシナリオ分析にも注力しています。