Akamai財団は、世界的なSTEM教育助成金やプログラムを通じて、将来のテクノロジーリーダーを育成しています。2025年に、Akamai財団はSTE​​M教育プログラムに260万米ドルの助成金を拠出しました。また、災害救援支援を実施するとともに、従業員のボランティア活動を促進しており、2025年には累計9,093時間以上のボランティア活動が記録されました。