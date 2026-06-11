- La strategia di responsabilità aziendale si basa sui valori ACT: responsabilità, senso di appartenenza e fiducia.
- Abbiamo ampliato le nostre iniziative volte a generare energia pulita con la stipula dei nostri primi due accordi di acquisto di energia virtuale (VPPA) in Europa e l'espansione di un VPPA negli Stati Uniti.
- L'Akamai Foundation ha ricevuto fondi pari a 2,6 milioni di dollari per supportare i programmi di istruzione STEM e della comunità in tutto il mondo.
- Abbiamo rafforzato la resilienza della nostra piattaforma attraverso programmi di resilienza e affidabilità aziendale.
- Akamai ha condotto la sua prima DMA (Double Materiality Assessment) in linea con gli standard ESR (European Sustainability Reporting) nella versione applicabile della direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Concetti chiave
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Questa strategia è basata sui valori ACT: responsabilità, senso di appartenenza e fiducia, che guidano il nostro impatto sulle priorità ambientali, sociali e di governance.
Abbiamo ampliato le nostre iniziative volte a generare energia pulita con la stipula dei nostri primi due accordi di acquisto di energia virtuale (VPPA) in Europa, l'espansione di un VPPA negli Stati Uniti e l'avvio di conversazioni con sviluppatori in Giappone, Australia e Singapore.
La nostra azienda offre ai dipendenti molteplici opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale, attraverso programmi come LEAD (un'opportunità di sviluppo incentrata sulla formazione dei manager) e GROWTH (un programma chiave di Akamai che promuove una mentalità volta a favorire l'espansione), nonché benefit come cinque giornate dedicate al benessere ogni anno e il programma FlexBase per favorire il lavoro flessibile.
L'Akamai Foundation promuove i futuri leader tecnologici attraverso borse di studio e programmi di istruzione STEM a livello globale. Nel 2025, l'Akamai Foundation ha assegnato fondi pari a 2,6 milioni di dollari per l'istruzione STEM. L'Akamai Foundation fornisce, inoltre, aiuti in caso di calamilità e promuove le attività di volontariato dei dipendenti (nel 2025, i dipendenti di Akamai hanno registrato oltre 9.093 ore di volontariato).
Akamai ha condotto il suo primo DMA (Double Materiality Assessment) in linea con gli ESR nella versione del CSRD in quel momento applicabile e ha effettuato il passaggio a un modello di due diligence della supply chain basato sui rischi utilizzando strumenti di AI e un processo semplificato e pronto per gli audit di conformità.
Akamai mantiene la resilienza operativa e l'affidabilità della sua piattaforma attraverso i programmi ERP (Enterprise Resilience Program ) e CRP (Corporate Reliability Program), riducendo al minimo l'impatto delle interruzioni operative su applicazioni, servizi e forza lavoro, concentrandosi, al contempo, su architettura ad alta disponibilità, pratiche di sicurezza delle modifiche e una rigorosa analisi delle varie situazioni.