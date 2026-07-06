기업들은 워크로드 간 트래픽에 대한 명확한 가시성이 부족하고, 수천 개의 룰을 수동으로 설계 및 관리하는 것이 비현실적이라는 이유로 종종 어려움을 겪습니다. 따라서 세그멘테이션 목표는 배포 과정이 너무 복잡하고, 기존의 에이전트 기반 접근 방식이 중요한 시스템이나 규제 대상 시스템에는 적용되지 않기 때문에 진전을 이루지 못합니다.