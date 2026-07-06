- 에이전트리스 제로 트러스트 보안: 호스트 에이전트를 배포하지 않고도 제로 트러스트 차단 및 동서 트래픽 분리를 구현할 수 있으므로 에이전트 사용이 허용되지 않는 중요 시스템 또는 규제 대상 시스템에 적합한 솔루션입니다.
- 지연 시간이 낮은 패브릭 내 정책 적용 AMD Pensando™ DPU를 Aruba CX 10000 스마트 스위치에 통합하면 기업은 애플리케이션 트래픽에 추가적인 지연 시간 없이 패브릭 내 고성능 보안 지점을 확보할 수 있으며, 이를 통해 측면 이동을 효과적으로 차단할 수 있습니다.
- 워크로드 의존성 가시성: 에이전트 오버헤드 없이 데이터 센터 전체의 워크로드 간 통신을 애플리케이션 관점에서 완벽하게 파악해 트래픽을 파악하는 것과 이를 제어하는 것 사이의 중요한 격차를 해소할 수 있습니다.
- 더욱 빠르고 자동화된 정책 생성: 가이드 템플릿과 AI 기반 정책 모델링을 활용해 정책 수립 시간을 단축하세요. 수천 개의 세그멘테이션 룰을 수동으로 생성하는 데 따르는 복잡성과 리스크를 제거할 수 있습니다.
- 중앙 집중식 운영 및 관리: Akamai Guardicore에서 정책 설계, 변경 관리, 감사 기능을 중앙화해 네트워크 롤아웃 및 지속적인 보안 라이프사이클 관리를 간소화하세요.
핵심 내용
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
기업들은 워크로드 간 트래픽에 대한 명확한 가시성이 부족하고, 수천 개의 룰을 수동으로 설계 및 관리하는 것이 비현실적이라는 이유로 종종 어려움을 겪습니다. 따라서 세그멘테이션 목표는 배포 과정이 너무 복잡하고, 기존의 에이전트 기반 접근 방식이 중요한 시스템이나 규제 대상 시스템에는 적용되지 않기 때문에 진전을 이루지 못합니다.
이 통합 기능은 AMD Pensando™ DPU를 Aruba CX 10000 스마트 스위치에 내장해 데이터 센터 내 동서 트래픽에 대한 자연스러운 적용 지점을 생성합니다. Akamai Guardicore는 애플리케이션 의존성 가시성과 정책 엔진을 활용해 하드웨어를 기반으로 에이전트리스 세그멘테이션을 구현함으로써 스위치를 통해 직접 정밀한 제어 기능을 정의 및 적용합니다.
주요 비즈니스 이점 중 하나는 호스트 에이전트가 허용되지 않는 민감한 인프라 또는 핵심 인프라에서 동서 방향의 통제를 강화할 수 있다는 것입니다. 또한 패브릭 내에서 측면 이동을 최소 지연 시간으로 제한하는 기능을 제공하며, 실제 애플리케이션 맥락을 활용해 정책 수립을 가속하고 중앙 집중식 관리를 통해 지속적인 운영을 간소화합니다.
대부분의 데이터 센터에는 현재 동서 트래픽 정책이 거의 또는 전혀 적용되어 있지 않아, 측면 이동과 보안 위협의 피해 범위가 대부분 통제되지 않은 상태로 남아 있습니다. 데이터 센터 내 동서 트래픽에 대한 애플리케이션 가시성을 실시간으로 모니터링하고 즉시 조치를 취하는 것은 인프라 리스크를 크게 줄이는 가장 효과적인 방법입니다.
네트워크 및 보안 설계자는 가이드형 정책 템플릿과 AI 기반 정책 모델링을 통해 최소 권한의 동서 트래픽 정책을 훨씬 더 빠르게 수립할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 룰을 적용하기 전에 안전하게 정확한 세그멘테이션 룰을 설계 및 모델링할 수 있으므로, 수천 개의 룰을 수동으로 작성하는 느리고 위험한 과정을 피할 수 있습니다.
네, Akamai Guardicore Segmentation은 호스트 에이전트를 별도로 설치할 필요 없이 워크로드 간 통신에 대한 애플리케이션 인식 기반의 포괄적인 가시성을 제공합니다. 데이터 센터에 대한 정확한 의존성 매핑을 제공함으로써 운영상의 격차를 해소하며, 이를 통해 팀은 가시화된 정보를 직접 제어할 수 있게 됩니다.
Akamai Guardicore 플랫폼 내에서 정책 설계, 변경 관리, 감사, 수명 주기 관리를 중앙 집중화해 롤아웃과 운영을 간소화합니다. 이러한 중앙 집중화는 데이터 센터 인프라가 시간이 지남에 따라 발전하더라도 세그멘테이션 관리가 일관성을 유지하고 운영이 간소화되도록 보장합니다.
고가용성 서비스를 위해 새로운 데이터 센터 아키텍처를 구축하는 기업이 민감한 시스템에 호스트 에이전트를 설치할 수 없거나, 애플리케이션 트래픽의 지연 시간이 길면 안 되는 경우 이 접근 방식을 먼저 사용할 것입니다. 이는 네트워크 및 보안팀이 데이터 센터 구축 속도를 늦추지 않고도 첫날부터 명확한 가시성을 확보하고 최소 권한 원칙을 적용할 수 있도록 지원합니다.