- Seguridad Zero Trust sin agentes: aplique la contención Zero Trust y la segmentación este-oeste sin implementar agentes de host, lo que la convierte en la solución ideal para sistemas esenciales o regulados en los que no se permite el uso de agentes.
- Aplicación integrada con una baja latencia: Al integrar las DPU AMD Pensando™ en los conmutadores inteligentes Aruba CX 10000, las empresas obtienen un punto de aplicación integrado de alto rendimiento que reduce el movimiento lateral sin añadir latencia medible al tráfico de las aplicaciones.
- Visibilidad de la dependencia de la carga de trabajo: consiga una visibilidad completa y con reconocimiento de las aplicaciones de la comunicación entre cargas de trabajo en todo el tejido del centro de datos sin sobrecarga de los agentes, lo que reduce la brecha crítica entre ver el tráfico y controlarlo.
- Creación automatizada de políticas más rápida: acelere el tiempo de implementación de políticas mediante plantillas guiadas y modelos de políticas basados en IA, lo que elimina la complejidad y el riesgo de crear miles de reglas de segmentación manualmente.
- Operaciones y gestión centralizadas: simplifique las implementaciones de red y la gestión continua del ciclo de vida de la seguridad centralizando el diseño de políticas, el control de cambios y la auditoría en Akamai Guardicore.
Conclusiones clave
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las empresas suelen tener dificultades porque carecen de una visibilidad clara del tráfico entre cargas de trabajo y consideran que no es realista diseñar y gestionar miles de reglas manualmente. En consecuencia, los objetivos de segmentación se estancan porque el proceso de implementación es demasiado complejo y los enfoques tradicionales basados en agentes no son viables en sistemas esenciales o regulados.
La integración incorpora las DPU AMD Pensando™ en los conmutadores inteligentes Aruba CX 10000 para crear puntos de aplicación naturales para el tráfico este-oeste dentro de la estructura del centro de datos. Akamai Guardicore aprovecha este hardware para ofrecer segmentación sin agentes, utilizando su visibilidad de dependencias de aplicaciones y su motor de políticas para definir e impulsar controles precisos directamente a través del conmutador.
Entre las principales ventajas empresariales se incluye la aplicación de controles este-oeste en infraestructuras sensibles o esenciales donde no se permiten agentes de host. Además, proporciona una aplicación integrada en la estructura que limita el movimiento lateral con una latencia mínima, acelera la creación de políticas mediante el contexto real de las aplicaciones y simplifica las operaciones continuas mediante la gestión centralizada.
La mayoría de los centros de datos operan actualmente con políticas de tráfico este-oeste escasas o inexistentes, lo que deja en gran medida sin supervisión el movimiento lateral y la onda expansiva de las amenazas de seguridad. Combinar la visibilidad de las aplicaciones con aplicación inmediata para el tráfico este-oeste dentro del centro de datos es una de las formas más rápidas de reducir significativamente el riesgo de la infraestructura.
Los arquitectos de red y seguridad pueden crear políticas este-oeste de privilegios mínimos mucho más rápido mediante plantillas de políticas guiadas y modelado de políticas basado en IA. Este enfoque permite a los equipos diseñar y modelar de forma segura reglas de segmentación precisas antes de aplicarlas, lo que elimina el lento y arriesgado proceso de escribir miles de reglas a mano.
Sí, Akamai Guardicore Segmentation proporciona una visibilidad completa y con reconocimiento de aplicaciones de la comunicación entre cargas de trabajo sin necesidad de implementar agentes de host. Esto salva la brecha operativa al proporcionar una asignación de dependencias precisa en todo el tejido del centro de datos para que los equipos puedan convertir lo que ven en lo que controlan.
Simplifica la implementación y las operaciones centralizando el diseño de políticas, el control de cambios, las auditorías y la gestión del ciclo de vida en la plataforma Akamai Guardicore. Esta centralización garantiza la coherencia de los controles de segmentación y la simplificación de las operaciones a medida que la infraestructura del centro de datos evoluciona con el tiempo.
Una organización que establezca una nueva arquitectura de centro de datos para servicios de alta disponibilidad priorizaría este enfoque si no tolera agentes de host en sistemas sensibles o si introduce una latencia medible en el tráfico de aplicaciones. Permite a los equipos de red y seguridad obtener una visibilidad clara y aplicar controles de privilegios mínimos desde el primer día sin ralentizar la implementación del centro de datos.