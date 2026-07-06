La mayoría de los centros de datos operan actualmente con políticas de tráfico este-oeste escasas o inexistentes, lo que deja en gran medida sin supervisión el movimiento lateral y la onda expansiva de las amenazas de seguridad. Combinar la visibilidad de las aplicaciones con aplicación inmediata para el tráfico este-oeste dentro del centro de datos es una de las formas más rápidas de reducir significativamente el riesgo de la infraestructura.