- エージェントレス・ゼロトラスト・セキュリティ：ホストエージェントを展開することなく、ゼロトラストによる封じ込めと水平方向（East／West）のセグメンテーションを実現します。エージェントの展開が許可されていない重要システムや規制対象システムに最適なソリューションです。
- 低レイテンシーのファブリック内ポリシー適用：AMD Pensando™ DPUをAruba CX 10000スマートスイッチに組み込むことで、高性能なファブリック内ポリシー適用ポイントを実現できます。アプリケーショントラフィックのレイテンシーをほとんど増加させることなく、ラテラルムーブメントを抑制します。
- ワークロード依存関係の可視化：エージェント導入によるオーバーヘッドなしで、データセンター・ファブリック全体にわたるワークロード間通信をアプリケーション単位で包括的に可視化できます。トラフィックを把握することと制御することの間に存在する重要なギャップを解消します。
- ポリシー作成の高速化と自動化：ガイド付きテンプレートとAIを活用したポリシーモデリングにより、ポリシー適用までの時間を短縮します。数千ものセグメンテーションルールを手作業で作成する煩雑さやリスクを解消します。
- 運用と管理の一元化：Akamai Guardicore上でポリシー設計、変更管理、監査を一元化することで、ネットワーク導入と継続的なセキュリティライフサイクル管理をシンプル化します。
重要ポイント
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
企業は、ワークロード間のトラフィックを明確に可視化できないことや、数千ものルールを手動で作成して管理することの非現実性から、さまざまな課題に直面します。その結果、導入プロセスが複雑であるためセグメンテーションの導入が進まず、従来のエージェントベースのアプローチも、重要システムや規制対象システムでは利用できません。
この統合により、AMD Pensando™ DPUを搭載したAruba CX 10000スマートスイッチが、データセンター・ファブリック内の水平方向のトラフィックに対するネイティブな適用ポイントを提供します。Akamai Guardicoreは、このハードウェア基盤を活用してエージェントレスセグメンテーションを提供します。アプリケーション依存関係の可視化機能とポリシーエンジンを使用して詳細な制御ポリシーを定義し、スイッチを介して直接適用します。
主なメリットは、ホストエージェントの展開が許可されていない機密性の高い環境や重要インフラに対して、水平方向のトラフィックの制御を適用できることです。さらに、最小限のレイテンシーでラテラルムーブメントを抑制するファブリック内でのセキュリティ制御を実現します。また、アプリケーションの実際のコンテキストを活用してポリシー作成を迅速化し、一元管理によって継続的な運用をシンプル化します。
現在、ほとんどのデータセンターでは、水平方向のポリシーがほとんど、あるいはまったく適用されておらず、ラテラルムーブメントやセキュリティ脅威の影響範囲が適切に管理されないままになっています。データセンター内部での水平方向のトラフィックに対して、アプリケーションの可視化と即時適用可能なセキュリティ制御を組み合わせることは、インフラリスクを大幅に低減する最も迅速な方法の1つです。
ネットワークアーキテクトとセキュリティアーキテクトは、ガイド付きポリシーテンプレートとAIを活用したポリシーモデリングにより、最小権限の水平方向のトラフィックポリシーを迅速に構築できます。このアプローチにより、チームはセグメンテーションルールを安全に設計およびモデル化した上で適用できるため、何千ものルールを手作業で作成する、時間がかかるリスクの高いプロセスを排除できます。
はい。Akamai Guardicore Segmentationは、ホストエージェントを展開することなく、ワークロード間通信をアプリケーション単位で包括的に可視化できます。これにより、データセンター・ファブリック全体にわたる正確な依存関係マッピングを提供し、運用上のギャップを解消します。チームは、可視化した情報をそのまま制御へと結び付けることができます。
Akamai Guardicoreのプラットフォーム上で、ポリシー設計、変更管理、監査、ライフサイクル管理を一元化することで、導入と運用をシンプル化します。この一元化により、データセンターインフラの変化や拡張が進んでも、セグメンテーション制御の一貫性が維持され、運用はシンプルなままになります。
高可用性サービス向けに新しいデータセンターアーキテクチャを構築する組織は、機密性の高いシステムにホストエージェントを導入できない場合や、アプリケーショントラフィックに測定可能なレイテンシーの増加を許容できない場合に、このアプローチを優先すべきです。これにより、ネットワークチームとセキュリティチームは、データセンターの構築を遅らせることなく、導入初日から明確な可視性を確保し、最小権限に基づくセキュリティ制御を適用できます。