現在、ほとんどのデータセンターでは、水平方向のポリシーがほとんど、あるいはまったく適用されておらず、ラテラルムーブメントやセキュリティ脅威の影響範囲が適切に管理されないままになっています。データセンター内部での水平方向のトラフィックに対して、アプリケーションの可視化と即時適用可能なセキュリティ制御を組み合わせることは、インフラリスクを大幅に低減する最も迅速な方法の1つです。