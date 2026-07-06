- Segurança Zero Trust sem agentes: Implemente a contenção Zero Trust e a segmentação leste-oeste sem a necessidade de instalar agentes nos hosts, tornando-a uma solução ideal para sistemas críticos ou regulamentados onde a instalação de agentes não é permitida.
- Implementação integrada à rede com baixa latência: Ao integrar as DPUs AMD Pensando™ aos switches inteligentes Aruba CX 10000, as empresas obtêm um ponto de aplicação de alto desempenho dentro da rede, que reduz o movimento lateral sem aumentar a latência do tráfego de aplicações de forma significativa.
- Visibilidade das dependências da workload: Obtenha uma visibilidade completa e consciente das aplicações sobre a comunicação entre workloads em toda a infraestrutura do data center, sem a sobrecarga de agentes, eliminando a lacuna crítica entre visualizar o tráfego e controlá-lo.
- Criação automatizada e mais rápida de políticas: Acelere a implementação das suas políticas utilizando modelos guiados e ferramentas de modelagem baseadas em inteligência artificial, eliminando a complexidade e os riscos associados à criação manual de milhares de regras de segmentação.
- Operações e gestão centralizadas: Simplifique a implementação de redes e a gestão contínua do ciclo de vida da segurança ao centralizar o design de políticas, o controle de alterações e a auditoria na Akamai Guardicore.
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
As empresas frequentemente enfrentam dificuldades porque não têm uma visão clara do tráfego entre workloads e consideram inviável projetar e gerenciar milhares de regras manualmente. Consequentemente, os objetivos de segmentação são comprometidos porque o processo de implementação é muito complexo e as abordagens tradicionais baseadas em agentes não são viáveis em sistemas críticos ou regulamentados.
A integração incorpora as DPUs AMD Pensando™ aos switches inteligentes Aruba CX 10000, criando pontos de controle naturais para o tráfego leste-oeste dentro da infraestrutura do data center. A Akamai Guardicore utiliza esse hardware para oferecer segmentação sem a necessidade de agentes, aproveitando sua visibilidade de dependências de aplicações e seu mecanismo de políticas para definir e implementar controles precisos diretamente no switch.
Os principais benefícios para os negócios incluem a implementação de controles leste-oeste em infraestruturas sensíveis ou críticas, onde a presença de agentes locais não é permitida. Além disso, ela oferece um mecanismo de aplicação integrado ao tecido da rede que limita o movimento lateral com baixa latência, acelera a criação de políticas ao utilizar o contexto real das aplicações e simplifica as operações contínuas por meio de uma gestão centralizada.
A maioria dos data centers opera atualmente com pouca ou nenhuma política de segurança leste-oeste, o que permite que movimentos laterais e o impacto de ameaças à segurança permaneçam praticamente sem controle. Combinar a visibilidade das aplicações com a aplicação imediata de políticas para o tráfego leste-oeste dentro do data center é uma das maneiras mais rápidas de reduzir significativamente os riscos à infraestrutura.
Arquitetos de rede e segurança podem criar políticas de privilégio mínimo para tráfego leste-oeste de forma muito mais rápida, utilizando modelos de políticas guiados e ferramentas de modelagem de políticas baseadas em inteligência artificial. Essa abordagem permite que as equipes criem e desenvolvam regras de segmentação precisas de forma segura antes de implementá-las, eliminando o processo lento e arriscado de escrever milhares de regras manualmente.
Sim, a Akamai Guardicore Segmentation oferece uma visibilidade completa e consciente das aplicações na comunicação entre workloads, sem a necessidade de instalar agentes nos hosts. Isso resolve a lacuna operacional ao fornecer um mapeamento preciso das dependências em toda a infraestrutura do data center, permitindo que as equipes transformem o que veem em algo que podem controlar.
Ela simplifica a implementação e as operações ao centralizar o design de políticas, o controle de alterações, as auditorias e a gestão do ciclo de vida dentro da plataforma Akamai Guardicore. Esta centralização garante que os controles de segmentação permaneçam consistentes e que as operações continuem simplificadas à medida que a infraestrutura do data center evolui ao longo do tempo.
Uma organização que está implementando uma nova arquitetura de data center para serviços de alta disponibilidade priorizaria essa abordagem se não pudesse tolerar a presença de agentes de host em sistemas sensíveis ou a introdução de latência mensurável no tráfego de aplicações. Ela permite que as equipes de rede e segurança obtenham uma visão clara e implementem controles de privilégio mínimo desde o primeiro dia, sem comprometer o ritmo de expansão do data center.