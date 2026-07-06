Os principais benefícios para os negócios incluem a implementação de controles leste-oeste em infraestruturas sensíveis ou críticas, onde a presença de agentes locais não é permitida. Além disso, ela oferece um mecanismo de aplicação integrado ao tecido da rede que limita o movimento lateral com baixa latência, acelera a criação de políticas ao utilizar o contexto real das aplicações e simplifica as operações contínuas por meio de uma gestão centralizada.