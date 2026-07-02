企业在推行此类分段时常面临两难境地：一方面无法清晰了解工作负载间的流量走势，另一方面手动设计和管理数千条规则也并不现实。由此带来的复杂部署流程导致分段目标难以推进，而传统基于代理的防护手段又无法应用于关键或受监管系统。