- 无代理 Zero Trust 安全：无需部署主机代理，直接强制执行 Zero Trust 隔离和东西向分段，非常适合不允许使用代理的关键或受监管系统。
- 在交换结构内部高效执行策略，延迟低：借助嵌入 AMD Pensando™ DPU 的 Aruba CX 10000 智能交换机，企业能够获得高效的交换结构内策略执行点，减少横向移动，不会给应用程序流量增加可衡量的延迟。
- 工作负载依赖关系监测能力：不产生代理开销，即可对数据中心交换结构中工作负载间通信实现覆盖全面的应用程序感知型监测能力，弥合流量可见性和流量控制之间的关键缺口。
- 策略创建提速且自动化水平同步提升：利用引导式模板和 AI 驱动的策略建模，加快策略创建速度，消除手动构建数千条分段规则的繁琐和风险。
- 集中式运维和管理：依托 Akamai Guardicore，集中管理从策略设计到变更控制再到审计的整个流程，简化网络部署，持续管理整个安全策略生命周期。
要点汇总
常见问题
常见问题
企业在推行此类分段时常面临两难境地：一方面无法清晰了解工作负载间的流量走势，另一方面手动设计和管理数千条规则也并不现实。由此带来的复杂部署流程导致分段目标难以推进，而传统基于代理的防护手段又无法应用于关键或受监管系统。
这一深度集成将 AMD Pensando™ DPU 嵌入到 Aruba CX 10000 智能交换机，从而在数据中心交换结构内形成了天然的东西向流量策略执行点。Akamai Guardicore 利用此硬件实现无代理分段，通过其应用程序依赖关系监测能力和策略引擎制定精准控制规则，并最终直接下发至交换机执行。
主要业务优势包括：能够在不允许使用主机代理的敏感或关键基础架构中强制执行东西向控制。此外，它还支持在交换结构内部高效执行策略，以尽可能降低延迟的前提下限制横向移动，利用真实应用程序上下文加速策略创建，并通过集中式管理简化日常运维。
大多数数据中心当前缺乏或鲜少有东西向安全策略，导致安全威胁的横向移动和爆炸半径在很大程度上难以控制。结合应用程序监测能力与在数据中心内部即时强制执行东西向流量，是显著降低基础架构风险的最快方式之一。
网络和安全架构师可以利用引导式策略模板和 AI 驱动的策略建模，加速构建基于最小权限原则的东西向流量控制策略。团队可以借助这种方法，安全设计和建模精准的分段规则，然后再落地执行，有效消除手动编写数千条规则的长周期与高风险。
能。Akamai Guardicore Segmentation 无需部署任何主机代理，即可对工作负载间通信实现覆盖全面的应用程序感知型监测能力。该解决方案通过准确映射数据中心交换结构间的依赖关系来填补运维空白，让团队顺畅地将流量发现转化为访问控制。
该解决方案通过在 Akamai Guardicore 平台中集中管理从策略设计到变更控制再到审计的整个生命周期管理，简化部署落地与运维。借助这种集中化方式，即使数据中心基础架构不断演进，分段控制依然可以保持一致，从而有效简化日常运维。
如果企业正在搭建全新数据中心基础架构，以便支撑高可用性服务，并且不能在敏感系统中加载主机代理，同时还必须保证应用程序流量延迟可衡量，那么就会优先考虑这种方法。它使网络和安全团队能够从一开始就获得清晰的监测能力，并强制执行最小权限控制，而不会拖慢数据中心的扩建速度。