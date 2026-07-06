- Sicurezza Zero Trust senza agenti: applica la funzione di contenimento Zero Trust e la segmentazione del traffico est-ovest senza implementare agenti host, risultando così una soluzione ideale per sistemi critici o regolamentati a cui gli agenti non sono autorizzati ad accedere.
- Applicazione di policy integrate con bassa latenza: integrando le DPU AMD Pensando™ negli switch intelligenti Aruba CX 10000, le aziende possono applicare le policy in modo efficace nell'infrastruttura per ridurre il movimento laterale senza aggiungere latenza misurabile al traffico delle applicazioni.
- Visibilità sulle dipendenze dei carichi di lavoro: visibilità completa sulle comunicazioni tra i carichi di lavoro in base alle applicazioni nell'infrastruttura del data center senza l'implementazione di agenti per colmare il divario critico tra la visualizzazione e il controllo del traffico.
- Creazione delle policy più rapida e automatizzata: accelera il time-to-policy utilizzando modelli guidati e sistemi di creazione delle policy basati sull'intelligenza artificiale, eliminando la complessità e i rischi associati alla creazione manuale di migliaia di regole di segmentazione.
- Gestione e operazioni centralizzate: semplifica l'implementazione delle reti e la gestione continua del ciclo di vita della sicurezza centralizzando la progettazione delle policy, il controllo delle modifiche e gli audit all'interno di Akamai Guardore.
Vantaggi principali
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Le aziende spesso faticano a gestire manualmente migliaia di regole perché non hanno una chiara visibilità sul traffico dei carichi di lavoro e ritengono irrealistico progettare e gestire manualmente migliaia di regole. Di conseguenza, gli obiettivi della segmentazione si bloccano perché il processo di implementazione è troppo complesso e gli approcci tradizionali basati su agenti non sono praticabili su sistemi critici o regolamentati.
L'integrazione incorpora le DPU AMD Pensando™ negli switch intelligenti Aruba CX 10000 per creare punti di applicazione delle policy naturali per il traffico est-ovest all'interno dell'infrastruttura del data center. Akamai Guardicore utilizza questo hardware per distribuire la segmentazione senza agenti, utilizzando la visibilità sulle dipendenze delle applicazioni e il motore delle policy per definire e inviare controlli precisi direttamente tramite lo switch.
I principali vantaggi aziendali includono l'applicazione di controlli del traffico est-ovest sulle infrastrutture sensibili o critiche a cui gli agenti host non sono autorizzati ad accedere. Inoltre, la soluzione consente di applicare le policy nell'infrastruttura per limitare il movimento laterale con latenza minima, accelerare la creazione delle policy utilizzando il contesto reale delle applicazioni e semplificare le operazioni in corso tramite la gestione centralizzata.
Attualmente, i data center vengono eseguiti, perlopiù, con policy est-ovest limitate o addirittura assenti, il che lascia il movimento laterale e il raggio d'azione delle minacce alla sicurezza sostanzialmente senza controllo. Associare la visibilità sulle applicazioni alla capacità di applicare immediatamente le policy al traffico est-ovest all'interno del data center è uno dei modi più rapidi per ridurre significativamente i rischi legati all'infrastruttura.
Gli architetti della rete e della sicurezza possono creare policy basate sul privilegio minimo per il traffico est-ovest molto più velocemente tramite modelli di policy guidati e sistemi di creazione delle policy basati sull'intelligenza artificiale. Questo approccio consente ai team di progettare e realizzare in modo sicuro accurate regole di segmentazione prima di applicarle, eliminando così il processo lento e rischioso di scrivere migliaia di regole manualmente.
Sì. Akamai Guardicore Segmentation offre visibilità completa sulle comunicazioni tra carichi di lavoro in base alle applicazioni, senza la necessità di implementare agenti host. Questo approccio colma il divario operativo offrendo una mappatura accurata delle dipendenze nell'infrastruttura del data center in modo da consentire ai team di trasformare ciò che vedono in ciò che controllano.
La soluzione semplifica l'implementazione e le operazioni centralizzando la progettazione delle policy, il controllo delle modifiche, gli audit e la gestione del ciclo di vita all'interno della piattaforma Akamai Guardicore. Questa centralizzazione assicura che i controlli della segmentazione rimangano coerenti e che le operazioni vengano semplificate man mano che l'infrastruttura del data center si evolve nel tempo.
Un'organizzazione che si occupa di una nuova architettura del data center per i servizi ad alta disponibilità dovrebbe dare priorità a questo approccio se non è in grado di supportare agenti host sui sistemi sensibili o introdurre una latenza misurabile nel traffico delle applicazioni. La soluzione consente ai team addetti alla rete e alla sicurezza di ottenere una chiara visibilità e di applicare i controlli basati sul privilegio minimo immediatamente senza rallentare l'implementazione del data center.