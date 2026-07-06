Le aziende spesso faticano a gestire manualmente migliaia di regole perché non hanno una chiara visibilità sul traffico dei carichi di lavoro e ritengono irrealistico progettare e gestire manualmente migliaia di regole. Di conseguenza, gli obiettivi della segmentazione si bloccano perché il processo di implementazione è troppo complesso e gli approcci tradizionali basati su agenti non sono praticabili su sistemi critici o regolamentati.