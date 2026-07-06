Les architectes réseau et sécurité peuvent élaborer bien plus rapidement des règles est-ouest fondées sur le principe du moindre privilège, grâce à des modèles de règles guidés et à la modélisation de règles assistée par l'IA. Cette approche permet aux équipes de concevoir et de modéliser des règles de segmentation précises en toute sécurité avant leur mise en application, ce qui réduit les délais et les risques associés à la création manuelle de milliers de règles.