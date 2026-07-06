- Sécurité Zero Trust sans agent : mettez en œuvre le confinement Zero Trust et la segmentation est-ouest sans déployer d'agents sur les hôtes, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes critiques ou réglementés où les agents ne sont pas autorisés.
- Application des règles au sein de la structure avec une faible latence : grâce à l'intégration des DPU AMD Pensando™ dans les commutateurs intelligents Aruba CX 10000, les entreprises bénéficient d'un point d'application hautes performances au sein même de la structure réseau, ce qui permet de limiter les mouvements latéraux sans ajouter de latence mesurable au trafic applicatif.
- Visibilité des dépendances entre les charges de travail : obtenez une visibilité complète, contextualisée au niveau des applications, sur les communications entre les charges de travail à travers la structure du centre de données, tout en évitant la surcharge liée aux agents. Cette approche comble l'écart critique entre l'observation du trafic et son contrôle.
- Création automatisée et accélérée des règles : réduisez le délai de mise en œuvre des règles de sécurité grâce à des modèles guidés et à une modélisation basée sur l'IA, ce qui élimine la complexité et les risques associés à la création manuelle de milliers de règles de segmentation.
- Opérations et gestion centralisées : simplifiez le déploiement des infrastructures réseau ainsi que la gestion continue du cycle de vie de la sécurité en centralisant la conception des règles, le contrôle des changements et les audits au sein d'Akamai Guardicore.
Points à retenir
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les entreprises rencontrent souvent des difficultés en raison d'un manque de visibilité claire sur les flux de communication entre les charges de travail, et parce que l'idée de concevoir et de gérer manuellement des milliers de règles leur semble irréaliste. Par conséquent, les projets de segmentation stagnent, car le processus de déploiement est trop complexe et les approches traditionnelles basées sur des agents ne sont pas adaptées aux systèmes critiques ou réglementés.
Cette intégration repose sur l'incorporation de DPU AMD Pensando™ dans les commutateurs intelligents Aruba CX 10000 afin de créer des points d'application naturels des règles pour le trafic est-ouest au sein de la structure du centre de données. Akamai Guardicore en tire parti pour offrir une segmentation sans agent, et s'appuie sur sa visibilité des dépendances applicatives et son moteur de règles pour définir et appliquer des contrôles précis directement via les commutateurs.
Les principaux avantages métier incluent l'application de contrôles est-ouest sur des infrastructures sensibles ou critiques où l'installation d'agents sur les hôtes n'est pas autorisée. La solution permet également d'appliquer des règles directement dans la structure réseau afin de limiter les mouvements latéraux avec une latence minimale, d'accélérer la création des règles grâce au contexte réel des applications et de simplifier les opérations continues grâce à une gestion centralisée.
Aujourd'hui, la plupart des centres de données disposent de peu, voire d'aucune règle de sécurité pour le trafic est-ouest, ce qui permet aux menaces de se déplacer latéralement et d'étendre leur rayon d'impact sans grand contrôle. Associer la visibilité applicative à une application immédiate des règles pour le trafic est-ouest au sein du centre de données constitue l'un des moyens les plus rapides de réduire considérablement les risques qui pèsent sur l'infrastructure.
Les architectes réseau et sécurité peuvent élaborer bien plus rapidement des règles est-ouest fondées sur le principe du moindre privilège, grâce à des modèles de règles guidés et à la modélisation de règles assistée par l'IA. Cette approche permet aux équipes de concevoir et de modéliser des règles de segmentation précises en toute sécurité avant leur mise en application, ce qui réduit les délais et les risques associés à la création manuelle de milliers de règles.
Oui, Akamai Guardicore Segmentation fournit une visibilité complète et contextualisée au niveau des applications entre les charges de travail, sans nécessiter le déploiement d'agents sur les hôtes. Cette approche comble le fossé opérationnel en fournissant une cartographie fiable des dépendances à travers la structure du centre de données, ce qui permet aux équipes de transformer la visibilité en contrôle effectif.
Elle simplifie le déploiement et les opérations en centralisant la conception des règles, la gestion des changements, les audits et la gestion du cycle de vie au sein de la plateforme Akamai Guardicore. Cela garantit la cohérence des contrôles de segmentation et maintient la simplicité opérationnelle à mesure que l'infrastructure du centre de données évolue.
Une entreprise qui met en place une nouvelle architecture de centre de données destinée à fournir des services à haute disponibilité privilégiera cette approche si elle ne peut tolérer le déploiement d'agents sur des systèmes sensibles ni l'introduction d'une latence mesurable au trafic applicatif. Cette approche permet aux équipes réseau et sécurité d'obtenir une visibilité claire et d'appliquer des contrôles fondés sur le principe du moindre privilège dès le premier jour, sans ralentir le déploiement du centre de données.