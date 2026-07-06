- Zero-Trust-Sicherheit: Setzen Sie Zero-Trust-Eindämmung und East-West-Segmentierung ohne den Einsatz von Host-Agenten um – damit ist dies die ideale Lösung für kritische oder regulierte Systeme, in denen Agenten nicht zulässig sind.
- Durchsetzung innerhalb der Fabric mit geringer Latenz: Durch die Integration von AMD Pensando™ DPUs in die Aruba CX 10000 Smart Switches erhalten Unternehmen einen leistungsstarken In-Fabric-Durchsetzungspunkt, der laterale Bewegungen eindämmt, ohne den Anwendungstraffic nennenswert zu verzögern.
- Transparenz hinsichtlich der Abhängigkeiten vom Workload: Erlangen Sie umfassende, anwendungsbezogene Transparenz der Workload-zu-Workload-Kommunikation in der Rechenzentrums-Fabric, ohne dass Sie Agenten bereitstellen müssen, und schließen Sie so die Lücke zwischen der Erkennung des Traffics und dessen Steuerung.
- Schnellere, automatisierte Richtlinienerstellung: Beschleunigen Sie die Bereitstellung Ihrer Richtlinien mithilfe von vorgefertigten Vorlagen und KI-gestützter Richtlinienmodellierung und vermeiden Sie so die Komplexität und das Risiko, die mit der manuellen Erstellung Tausender Segmentierungsregeln verbunden sind.
- Zentralisierter Betrieb und zentrale Verwaltung: Vereinfachen Sie die Einführung von Netzwerken und das laufende Sicherheitslebenszyklusmanagement, indem Sie die Erstellung von Richtlinien, die Änderungskontrolle und die Überwachung in Akamai Guardicore zentralisieren.
Wichtige Erkenntnisse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, weil ihnen ein klarer Überblick über den Datenverkehr zwischen den einzelnen Workloads fehlt und es ihnen unrealistisch erscheint, Tausende von Regeln manuell zu entwerfen und zu verwalten. Infolgedessen kommen die Segmentierungsziele ins Stocken, da der Bereitstellungsprozess zu komplex ist und herkömmliche agentenbasierte Ansätze auf kritischen oder regulierten Systemen nicht umsetzbar sind.
Durch diese Integration werden AMD Pensando™ DPUs in die Aruba CX 10000 Smart Switches eingebettet, um natürliche Kontrollpunkte für den East-West-Traffic innerhalb der Rechenzentrums-Fabric zu schaffen. Akamai Guardicore nutzt diese Hardware, um eine agentenlose Segmentierung zu ermöglichen. Dabei werden mithilfe der Anwendungstransparenz und der Richtlinien-Engine präzise Sicherheitsmaßnahmen definiert und direkt über den Switch durchgesetzt.
Zu den wichtigsten geschäftlichen Vorteilen gehört die Durchsetzung von East-West-Kontrollen bei sensiblen oder kritischen Infrastrukturen, in denen Host-Agenten nicht zulässig sind. Darüber hinaus ermöglicht es eine direkt in die Infrastruktur integrierte Durchsetzung, die laterale Netzwerkbewegungen mit minimaler Latenz einschränkt, die Erstellung von Richtlinien anhand des tatsächlichen Anwendungskontexts beschleunigt und den laufenden Betrieb durch eine zentralisierte Verwaltung vereinfacht.
Die meisten Rechenzentren arbeiten immer noch ohne oder mit nur sehr geringen Sicherheitsrichtlinien in East-West-Richtung, wodurch laterale Netzwerkbewegungen und die Auswirkungen von Angriffen weitgehend unkontrolliert sind. Die Kombination von Anwendungstransparenz mit sofortiger Durchsetzung für den East-West-Traffic im Rechenzentrum ist eine der schnellsten Methoden, das Infrastrukturrisiko deutlich zu reduzieren.
Netzwerk- und Sicherheitsarchitekten können mithilfe von geführten Richtlinienvorlagen und KI-gestützter Richtlinienmodellierung East-West-Richtlinien nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen wesentlich schneller erstellen. Dieser Ansatz ermöglicht es Teams, präzise Segmentierungsregeln sicher zu entwerfen und zu modellieren, bevor sie diese anwenden, wodurch der langwierige und risikobehaftete Prozess des manuellen Erstellens Tausender von Regeln entfällt.
Ja, Akamai Guardicore Segmentation bietet einen umfassenden, anwendungsorientierten Einblick in die Kommunikation zwischen einzelnen Workloads, ohne dass Host-Agenten bereitgestellt werden müssen. Die operative Lücke wird geschlossen, indem eine genaue Abbildung der Abhängigkeiten innerhalb der gesamten Rechenzentrums-Fabric bereitgestellt wird, sodass die Teams das, was sie sehen, in das umsetzen können, was sie steuern.
Sie vereinfacht die Einführung und den Betrieb, indem die Erstellung von Richtlinien, die Änderungskontrolle, die Überwachung und das Lebenszyklusmanagement innerhalb der Akamai Guardicore Plattform zentralisiert werden. Durch diese Zentralisierung wird sichergestellt, dass die Segmentierungskontrollen konsistent bleiben und der Betrieb im Zuge der Entwicklung der Rechenzentrumsinfrastruktur vereinfacht wird.
Ein Unternehmen, das eine neue Rechenzentrumsarchitektur für hochverfügbare Dienste aufbaut, würde diesem Ansatz den Vorzug geben, wenn es keine Host-Agenten auf sensiblen Systemen zulassen oder keine messbare Latenz im Anwendungsdatenverkehr verursachen darf. Dadurch erhalten Netzwerk- und Sicherheitsteams vom ersten Tag an einen klaren Überblick und können Kontrollen nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen durchsetzen, ohne den Ausbau des Rechenzentrums zu verlangsamen.