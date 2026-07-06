Ein Unternehmen, das eine neue Rechenzentrumsarchitektur für hochverfügbare Dienste aufbaut, würde diesem Ansatz den Vorzug geben, wenn es keine Host-Agenten auf sensiblen Systemen zulassen oder keine messbare Latenz im Anwendungsdatenverkehr verursachen darf. Dadurch erhalten Netzwerk- und Sicherheitsteams vom ersten Tag an einen klaren Überblick und können Kontrollen nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen durchsetzen, ohne den Ausbau des Rechenzentrums zu verlangsamen.