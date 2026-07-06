- 최신 게임 환경에서는 필요한 수준의 가시성을 확보하기 어렵습니다. 빠르게 확장되는 플랫폼에서는 관리되지 않는 섀도 API 엔드포인트가 생성되어 보안팀이 이를 모두 추적하기 어렵습니다. 하지만 트래픽 기반의 지속적인 탐색을 통해 모든 자산을 가시화하고 보호할 수 있습니다.
- 이제 공격자들은 내부 조작에 집중하기 시작했습니다. 공격자들은 더 이상 시스템에 침투하는 것에만 집중하지 않습니다. 이제 정상적인 API 워크플로를 악용해 사기를 저지르고 있기 때문에, 정상 트래픽처럼 보이는 악용 사례를 탐지하기 위한 행동 분석이 필요합니다.
- 보안팀은 비즈니스 영향도를 기준으로 우선 순위를 정해야 합니다. 모든 API가 동일한 리스크를 수반하는 것은 아니기 때문에, 팀은 민감한 플레이어 데이터나 중요한 금융 기능을 노출하는 엔드포인트를 식별하고 해당 엔드포인트에 대한 보호를 최우선으로 해 공격 표면을 최소화할 수 있습니다.
- API Security는 경쟁력 있는 성장을 위한 요구사항입니다. 게임 운영사가 새로운 기능과 파트너 통합을 통해 서비스를 확장함에 따라, 강력한 API 가시성과 행동 보호를 구축하면 기업은 새로운 기술을 도입하면서도 동시에 플레이어의 신뢰와 매출을 유지할 수 있습니다.
핵심 내용
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
공격자는 더 이상 인프라 침입에만 집중하지 않습니다. 대신 정상적인 API 호출을 이용해 게임플레이를 조작하고, 워크플로를 악용하며, 사기 행위를 대규모로 확산하는 방식으로 내부에서 활동합니다.
레거시 제어 방식은 엣지에서 알려진 위협, 시그니처, 증폭 공격을 탐지하도록 설계되어 있기 때문에, 유효한 인증정보를 사용하는 비즈니스 로직 악용이나 비정상적인 행위를 탐지하는 데 한계가 있습니다.
게임 플랫폼이 확장되면서 새로운 기능 출시와 통합이 빠르게 진행되는 과정에서 관리되지 않은 구형 엔드포인트가 그대로 남아 있을 수 있습니다. 이로 인해 보안팀이 파악하지 못한 민감한 플레이어 데이터나 금융 로직이 노출될 위험이 있습니다.
Akamai는 트래픽 분석과 코드 기반 탐색 기술을 모두 활용해 API를 식별하며, 이를 통해 알려진 엔드포인트, 섀도 엔드포인트, 휴면 엔드포인트의 최신 인벤토리를 지속적으로 업데이트하도록 지원합니다.
행동 분석을 통해 API가 실제로 어떻게 사용되고 있는지 평가해 사기, 자동화, 악용과 관련된 패턴을 탐지할 수 있으며, 이를 통해 요청이 정상적으로 보이는 경우에도 악성 활동을 탐지할 수 있습니다.
기업은 모든 엔드포인트에 동일한 보안 제어를 효과적으로 적용할 수 없습니다. 비즈니스 영향력을 기준으로 우선 순위를 지정하면, 재정적 및 운영적 리스크가 가장 높은 상호 작용에 보안 역량을 집중할 수 있습니다.
매출, 게임플레이 무결성, 플레이어의 신뢰를 위협하며, 이는 잠재적으로 게임 내 화폐 사기로 인한 재정적 손실과 플레이어 경험의 저하로 이어질 수 있습니다.
새로운 통합을 신속하게 평가할 수 있는 가시성과 악용을 조기에 탐지할 수 있는 보호 기능을 제공함으로써, 기업은 취약점을 유발하지 않고도 AI 기반 경험과 새로운 기술을 자신 있게 도입할 수 있습니다.