공격자는 더 이상 인프라 침입에만 집중하지 않습니다. 대신 정상적인 API 호출을 이용해 게임플레이를 조작하고, 워크플로를 악용하며, 사기 행위를 대규모로 확산하는 방식으로 내부에서 활동합니다.