- 现代游戏环境缺乏必要的监测能力。快速扩展的平台会产生安全团队无法追踪的未托管及影子 API 端点，而持续扫描流量的机制，可以确保所有资产均清晰可见并受到保护。
- 攻击者已将焦点转向内部操纵。攻击者不再通过入侵系统来实施攻击，而是利用合法的 API 工作流程进行欺诈，这就需要通过行为分析来检测看似合法流量中的异常行为。
- 安全团队必须根据业务影响来排定业务优先顺序。由于并非所有 API 都具有同等风险，因此安全团队可以通过识别那些暴露敏感玩家数据或核心财务功能的端点，并优先对它们进行保护，来最大限度地减少受攻击面。
- API 安全性是实现竞争性增长的必要条件。随着游戏运营商通过引入新功能和整合合作伙伴来不断扩展业务，建立强大的 API 监测能力和行为保护机制，可以帮助企业在采用新技术的同时，维持玩家信任并保障营收。
核心要点
常见问题 (FAQ)
常见问题 (FAQ)
攻击者不再专注攻破基础架构，而是转向“内部渗透”策略，借助合法调用 API，操纵游戏机制、滥用工作流程，并规模化实施欺诈行为。
传统控制措施旨在检测边缘的已知威胁、特征码及流量型攻击，但无法识别那些利用有效凭据的业务逻辑滥用和异常行为。
游戏平台不断扩展，版本更新频繁及外部集成，往往会导致未托管的旧版终端节点保持活跃，容易引发安全团队无法掌控的敏感玩家数据泄露或财务逻辑漏洞。
Akamai 结合利用流量分析与代码扫描来识别 API，这有助于针对已知端点、影子端点及闲置端点，构建一份持续更新的资产清单。
通过评估 API 的实际使用情况，行为分析可以发现与欺诈、自动化和滥用行为相关的模式，从而识别出恶意活动，即使这些请求看似合法。
企业无法有效地对所有端点实施相同的安全控制措施；根据业务影响进行优先级排序，可以确保安全团队将工作重点置于那些涉及最高财务和运营风险的交互行为。
直接危及营收、破坏游戏公平性、丧失玩家信任，并可能导致游戏币欺诈带来的财务损失及玩家退游。
企业凭借监测能力，能够快速评估新集成，及早拦截滥用行为，进而放心采用 AI 增强型体验与新技术，避免引入安全漏洞。