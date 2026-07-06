- I moderni ambienti di gaming non dispongono della visibilità necessaria. Le piattaforme con scalabilità rapida creano endpoint API non gestiti e ombra che i team addetti alla sicurezza non possono monitorare, ma l'individuazione continua basata sul traffico assicura che tutte le risorse siano visibili e protette.
- I criminali hanno spostato l'attenzione sulla manipolazione interna. Invece di penetrare nei sistemi, i criminali ora utilizzano workflow delle API legittimi per perpetrare le loro frodi, richiedendo analisi comportamentali per rilevare gli abusi nel traffico apparentemente valido.
- I team addetti alla sicurezza devono stabilire le loro priorità in base all'impatto aziendale. Poiché non tutte le API comportano lo stesso rischio, i team possono ridurre al minimo la superficie di attacco identificando e assegnando la priorità alla protezione degli endpoint che espongono i dati sensibili dei giocatori o le funzionalità finanziarie critiche.
- La sicurezza delle API è un requisito imprescindibile per una crescita competitiva. Man mano che le aziende che operano nel settore del gaming si espandono con nuove funzionalità e integrazioni dei partner, l'implementazione di una visibilità affidabile sulle API e di una protezione comportamentale consente alle organizzazioni di adottare nuove tecnologie, mantenendo, al contempo, la fiducia dei giocatori e i profitti.
Concetti chiave
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I criminali non cercano più principalmente di penetrare nell'infrastruttura, ma operano dall'interno utilizzando chiamate API legittime per manipolare i giochi, sfruttare i workflow e rendere le frodi più sofisticate.
I controlli legacy sono progettati per rilevare minacce note, firme e attacchi volumetrici sull'edge, il che significa che non riescono ad identificare abusi della logica aziendale e comportamenti anomali che utilizzano credenziali valide.
Con la scalabilità delle piattaforme di gaming, i rapidi rilasci di funzionalità e le integrazioni spesso lasciano attivi endpoint obsoleti e non gestiti, il che può esporre i dati sensibili dei giocatori o la logica finanziaria su cui i team addetti alla sicurezza non possono basarsi.
Akamai identifica le API utilizzando sia l'analisi del traffico che l'individuazione basata sul codice, contribuendo a creare un inventario continuamente aggiornato di endpoint noti, ombra e inattivi.
L'analisi comportamentale rileva i modelli associati a frodi, automazione e abusi valutando come vengono effettivamente utilizzate le API, il che consente di identificare le attività dannose anche quando le richieste sembrano legittime.
Le organizzazioni non possono applicare in modo efficace gli stessi controlli di sicurezza a tutti gli endpoint; la priorità basata sull'impatto aziendale garantisce che le iniziative di sicurezza si concentrino sulle interazioni che comportano i maggiori rischi finanziari e operativi.
Le API non protette minacciano i ricavi, l'integrità dei giochi e la fiducia dei giocatori, comportando potenzialmente perdite finanziarie dovute a frodi nelle valute di gioco e peggiorando le experience dei giocatori.
Fornendo la visibilità necessaria per valutare rapidamente le nuove integrazioni e la protezione richiesta per rilevare precocemente gli abusi, le organizzazioni possono adottare con sicurezza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le loro experience con nuove tecnologie senza introdurre alcuna vulnerabilità.