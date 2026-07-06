ゲームプラットフォームの規模が拡大する中、急速な機能リリースや統合の結果として、古い、管理されていないエンドポイントがアクティブなままになっていることが多くなっています。そのため、セキュリティチームはプレイヤーに関する機微な情報や財務ロジックが把握されず、露出につながる可能性があります。