- 現代のゲーム環境では、必要な可視性が不足しています。プラットフォームの急速な拡張により、セキュリティチームが追跡できない、管理されていないAPIやシャドウAPIが発生しています。ただし、継続的なトラフィックベースの探索を行うことで、全資産の状態を把握して保護することができます。
- 攻撃者は、内部操作に重点を移しています。脅威アクターは、システム内に侵入するのではなく、正当なAPIワークフローを悪用して不正行為を行うようになっています。そのため、ふるまい分析によって、正当に見えるトラフィック内に潜む不正を検知することが必須となっています。
- セキュリティチームには、ビジネスへの影響度に応じた優先順位付けが求められています。APIのリスクはそれぞれに異なるので、チームがプレイヤーに関する機微な情報や重要な財務機能を露出させるようなエンドポイントを特定し、その保護を優先することにより、アタックサーフェスを最小限に押さえることができます。
- 競争力を伴う成長には、APIセキュリティが欠かせません。ゲーム事業者は新機能やパートナー統合によって拡大していく中で、堅牢なAPIの可視性やふるまいに基づく保護を実装することにより、プレイヤーの信頼や収益を維持しながら新しいテクノロジーを導入可能です。
重要ポイント
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
攻撃者はもはや、インフラを突破することを主眼に置いてはいません。その内側で正当なAPIコールを利用することでゲームプレイを操作し、ワークフローを悪用して、不正を大規模に実行しているのです。
従来の制御は、既存の脅威や署名、エッジでのボリューム型攻撃の検知を目的に設計されているため、ビジネスロジックの悪用や有効な認証情報を使用した異常なふるまいを特定することができません。
ゲームプラットフォームの規模が拡大する中、急速な機能リリースや統合の結果として、古い、管理されていないエンドポイントがアクティブなままになっていることが多くなっています。そのため、セキュリティチームはプレイヤーに関する機微な情報や財務ロジックが把握されず、露出につながる可能性があります。
Akamaiはトラフィック分析とコードベース探索の両方を活用してAPIを特定します。これにより、既存のエンドポイント、シャドウエンドポイント、および休止中のエンドポイントのインベントリを作成し、継続的に更新できます。
ふるまい分析は、APIが実際にどのように使用されているかを評価することにより、不正行為、自動化、悪用に関連するパターンを検知します。正当に見せかけたリクエストであっても悪性のアクティビティを特定することが可能です。
組織が同一のセキュリティ制御をすべてのエンドポイントに効果的に適用することはできません。そのため、ビジネスの影響度に基づいて優先順位を付けることで、財務リスクや運用上のリスクが高いインタラクションに集中してセキュリティを実装できるようになります。
収益の減少、ゲームプレイの整合性低下、プレイヤーの信頼損失によって、ゲーム内通貨の悪用やプレイヤーの体験悪化から財務的損失につながる可能性があります。
新たな統合を迅速に評価するための可視性や、悪用を早期に検知できる保護が得られるため、脆弱性を生じさせることなく、安心して、AIを活用したサービスや新しいテクノロジーを導入することができます。