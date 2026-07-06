- Moderne Gamingumgebungen verfügen nicht über die erforderliche Transparenz. Schnell wachsende Plattformen generieren unkontrollierte und Shadow-API-Endpunkte, die von Sicherheitsteams nicht überwacht werden können. Eine kontinuierliche, trafficbasierte Erkennung stellt jedoch sicher, dass alle Ressourcen sichtbar und geschützt sind.
- Angreifer konzentrieren sich nun verstärkt auf interne Manipulationstechniken. Anstatt in Systeme einzubrechen, nutzen Cyberkriminelle jetzt legitime API-Workflows, um Betrug zu betreiben. Dies erfordert Verhaltensanalysen, um Missbrauch innerhalb des scheinbar gültigen Traffics zu erkennen.
- Sicherheitsteams müssen ihre Prioritäten anhand der Auswirkungen auf das Geschäft festlegen. Da nicht alle APIs mit gleichem Risiko verbunden sind, können Teams die Angriffsfläche minimieren, indem sie den Schutz für die Endpunkte identifizieren und priorisieren, die sensible Spielerdaten oder wichtige finanzielle Funktionen offenlegen.
- API-Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für wettbewerbsorientiertes Wachstum. Während Gamingbetreiber mit neuen Funktionen und Partnerintegrationen expandieren, können Unternehmen durch die Implementierung widerstandsfähiger API-Transparenz und Verhaltensschutz neue Technologien einführen und dabei das Vertrauen und den Umsatz der Spieler bewahren.
Wichtige Erkenntnisse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Angreifer konzentrieren sich nicht mehr hauptsächlich darauf, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen, sondern nutzen legitime API-Aufrufe, um das Gameplay zu manipulieren, Workflows auszunutzen und Betrug zu skalieren.
Veraltete Kontrollen wurden entwickelt, um bekannte Bedrohungen, Signaturen und volumetrische Angriffe an der Edge zu erkennen. Das bedeutet, dass sie den Missbrauch von Geschäftslogik und ungewöhnliches Verhalten, das gültige Anmeldedaten verwendet, nicht erkennen.
Da die Gamingplattformen skaliert werden, bleiben ältere, nicht verwaltete Endpunkte bei schneller Implementierung neuer Funktionen und Integrationen oft aktiv. Das ist für Sicherheitsteams schwer zu kontrollieren und kann dazu führen, dass sensible Spielerdaten oder Finanzlogik ungeschützt bleiben.
Akamai identifiziert APIs mithilfe von Trafficanalysen und codebasierter Erkennung, wodurch ein ständig aktualisierter Bestand an bekannten, Shadow- und inaktiven Endpunkten erstellt werden kann.
Die Verhaltensanalyse erkennt Muster, die mit Betrug, Automatisierung und Missbrauch in Verbindung stehen, indem sie bewertet, wie APIs tatsächlich verwendet werden. Dadurch können bösartige Aktivitäten identifiziert werden, selbst wenn die Anfragen legitim erscheinen.
Unternehmen können nicht effektiv dieselben Sicherheitskontrollen auf alle Endpunkte anwenden. Eine Priorisierung auf der Grundlage der geschäftlichen Auswirkungen stellt sicher, dass sich die Sicherheitsbemühungen auf die Interaktionen konzentrieren, die das höchste finanzielle und betriebliche Risiko bergen.
Ungesicherte APIs gefährden die Einnahmen, die Integrität des Spiels und das Vertrauen der Spieler und können so zu finanziellen Verlusten durch Betrug mit virtueller Spielwährung sowie zu einer Verschlechterung des Spielerlebnisses führen.
Indem sie für die Transparenz sorgen, um neue Integrationen schnell zu bewerten, und den Schutz bieten, um Missbrauch frühzeitig zu erkennen, können Unternehmen KI-gestützte Erlebnisse und neue Technologien ohne Schwachstellen einsetzen.