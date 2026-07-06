- Os ambientes de jogos modernos não possuem a visibilidade necessária. Plataformas que crescem rapidamente criam endpoints de API não gerenciados e ocultos que não podem ser monitorados pelas equipes de segurança. No entanto, a descoberta contínua baseada no tráfego garante que todos os ativos estejam visíveis e protegidos.
- Os invasores mudaram o foco para a manipulação interna. Em vez de invadir sistemas, os cibercriminosos agora exploram processos legítimos de API para cometer fraudes, o que exige uma análise comportamental para identificar abusos em meio a um tráfego aparentemente normal.
- As equipes de segurança devem definir suas prioridades com base no impacto que isso terá nos negócios. Como nem todas as APIs apresentam o mesmo nível de risco, as equipes podem reduzir a superfície de ataque ao identificar e priorizar a proteção de endpoints que expõem dados confidenciais de jogadores ou funcionalidades financeiras críticas.
- A segurança de APIs é essencial para o crescimento competitivo. À medida que as empresas de jogos expandem suas operações com novas funcionalidades e parcerias, a implementação de uma visibilidade de APIs robusta e proteção comportamental permite que as organizações adotem novas tecnologias sem comprometer a confiança dos jogadores e a geração de receita.
Principais conclusões
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Os invasores já não se concentram mais em invadir a infraestrutura; em vez disso, operam internamente, utilizando solicitações de API legítimas para manipular o jogo, explorar processos e ampliar a fraude.
Os controles tradicionais são projetados para detectar ameaças conhecidas, assinaturas e ataques volumétricos na edge, o que significa que eles não conseguem identificar violações na lógica de negócios ou comportamentos anormais que utilizam credenciais válidas.
À medida que as plataformas de jogos crescem, o lançamento rápido de novos recursos e integrações pode deixar endpoints antigos e não gerenciados ativos, o que pode expor dados confidenciais de jogadores ou informações financeiras que as equipes de segurança não conseguem controlar.
A Akamai identifica APIs por meio de análise de tráfego e descoberta baseada em código, o que permite criar um inventário constantemente atualizado de endpoints conhecidos, ocultos e inativos.
A análise comportamental identifica padrões relacionados a fraudes, automação e violações ao avaliar como as APIs são efetivamente utilizadas, permitindo a detecção de atividades maliciosas mesmo quando as solicitações parecem legítimas.
As organizações não conseguem aplicar os mesmos controles de segurança de forma eficaz a todos os endpoints. Priorizar com base no impacto nos negócios garante que os esforços de segurança se concentrem nas interações que apresentam maior risco financeiro e operacional.
APIs não protegidas ameaçam a receita, a integridade do jogo e a confiança dos jogadores, o que pode resultar em perdas financeiras devido a fraudes com moeda virtual e uma experiência de jogo prejudicada.
Ao garantir a visibilidade necessária para avaliar rapidamente novas integrações e a proteção para detectar violações precocemente, as organizações podem adotar com confiança experiências aprimoradas por IA e novas tecnologias, sem exposição a vulnerabilidades.