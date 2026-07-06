- Les environnements de jeux vidéo actuels manquent de visibilité. Les plateformes en forte croissance génèrent des points de terminaison API non gérés ou « fantômes », que les équipes de sécurité ne parviennent pas toujours à recenser. Cependant, une découverte continue basée sur le trafic permet d'identifier tous les actifs et de les protéger.
- Les attaquants ciblent désormais la manipulation interne. Au lieu de chercher à pénétrer les systèmes, les cybercriminels exploitent aujourd'hui les flux de travail légitimes des API pour commettre des fraudes. La détection de ces abus nécessite une analyse comportementale pour distinguer les activités malveillantes du trafic apparemment normal.
- Les équipes de sécurité doivent prioriser les risques selon leur impact métier. Toutes les API ne présentent pas le même niveau de risque. Les équipes peuvent réduire leur surface d'attaque en identifiant et en protégeant en priorité les points de terminaison qui exposent des données sensibles sur les joueurs ou des fonctionnalités financières critiques.
- La sécurité des API est devenue indispensable à la croissance. À mesure que les opérateurs de jeux vidéo enrichissent leurs plateformes de nouvelles fonctionnalités et intégrations partenaires, une visibilité complète sur les API associée à une protection comportementale robuste leur permet d'adopter de nouvelles technologies, tout en préservant la confiance des joueurs et leurs revenus.
Points à retenir
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les attaquants ne cherchent plus principalement à pénétrer dans les infrastructures. Ils opèrent désormais de l'intérieur en utilisant des appels d'API légitimes pour manipuler l'expérience de jeu, exploiter les flux de travail et industrialiser les fraudes.
Les solutions traditionnelles sont conçues pour détecter des menaces connues, des signatures et des attaques volumétriques en bordure de l'Internet. Ainsi, elles ne parviennent pas à identifier les abus de logique métier ni les comportements anormaux qui utilisent des identifiants valides.
À mesure que les plateformes de jeux vidéo se développent, le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités et intégrations peuvent laisser actifs d'anciens points de terminaison non gérés. Ceux-ci peuvent exposer des données sensibles de joueurs ou des mécanismes financiers dont les équipes de sécurité n'ont pas pleinement connaissance.
Akamai combine l'analyse du trafic et la découverte fondée sur le code afin d'établir un inventaire continuellement mis à jour des points de terminaison connus, fantômes et inactifs.
L'analyse comportementale détecte les schémas liés à la fraude, à l'automatisation malveillante et aux abus en évaluant l'utilisation réelle des API. Elle permet ainsi d'identifier les activités suspectes, même lorsque les requêtes semblent légitimes.
Les entreprises ne peuvent pas appliquer le même niveau de protection à tous les points de terminaison. Une priorisation basée sur l'impact métier permet de mobiliser les équipes de sécurité pour les interactions qui présentent les risques financiers et opérationnels les plus importants.
Des API vulnérables peuvent compromettre les revenus, la qualité du jeu et la confiance des joueurs, ce qui peut entraîner des pertes financières dues à la fraude sur les monnaies virtuelles et une dégradation de l'expérience des joueurs.
Avec la visibilité nécessaire pour évaluer rapidement de nouvelles intégrations et des mécanismes de protection capables de détecter les abus dès le départ, les entreprises peuvent adopter en toute confiance des expériences améliorées par l'IA et d'autres technologies innovantes, sans introduire de vulnérabilités.