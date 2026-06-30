실시간 AI 성능을 위해서는 로컬 처리가 필수적입니다. 운영 지연 시간이 길면 중요한 비즈니스 성과를 저해하고 사용자 경험을 망가뜨립니다. 사용자와 가까운 곳에 추론 기능을 배포하면 지연 시간을 줄여 원활한 상호작용을 보장할 수 있습니다.