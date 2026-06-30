이러한 애플리케이션을 배포할 때, 기업은 대규모 언어 모델(LLM)을 학습시키는 대신 실시간 추론을 실행합니다.
핵심 내용
-
실시간 AI 성능을 위해서는 로컬 처리가 필수적입니다. 운영 지연 시간이 길면 중요한 비즈니스 성과를 저해하고 사용자 경험을 망가뜨립니다. 사용자와 가까운 곳에 추론 기능을 배포하면 지연 시간을 줄여 원활한 상호작용을 보장할 수 있습니다.
-
-
중앙 집중식 클라우드 환경은 AI 인프라 비용을 증가시킵니다. 일반적인 아키텍처에서 생성형 앱을 실행하면 실시간 추론이 지연되고 비용이 급증합니다. 글로벌 규모의 클라우드 리소스를 활용하면 비용을 절감하면서도 속도를 극대화할 수 있습니다.
-
-
표준 인프라는 생성형 애플리케이션을 현대적 위협에 무방비로 노출시킵니다. 전용 보호 장치 없이 AI 워크로드를 배포하면 심각한 런타임 취약점이 발생할 수 있습니다. AI 기반 보안 기능을 통합하면 데이터 보호와 처리 속도 모두를 보장할 수 있습니다.
-
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
추론은 인공 지능이 실시간으로 능동적으로 사고하고, 반응하며, 행동함으로써 실질적인 결과물을 만들어내는 단계입니다.
운영 지연은 비즈니스 성과를 저해하고 인프라 비용을 증가시키며, 사용자 경험을 악화시킵니다.
AI 추론은 데이터 전송 시간을 줄이기 위해 최종 사용자와 가까운 위치에 전략적으로 배치될 때 최적의 성능을 발휘합니다.
Akamai Cloud는 글로벌 규모의 GPU 기반 추론 기능을 제공해 까다로운 생성형 워크로드를 처리합니다.
Akamai Cloud는 전 세계에 분산된 엣지 네트워크를 활용해 초저지연 성능을 제공함으로써 애플리케이션의 뛰어난 응답성을 보장합니다.
Akamai Cloud에는 실시간 애플리케이션 워크로드를 보호하기 위해 특별히 설계된 AI 기반의 보안 기능이 내장되어 있습니다.
Akamai Cloud는 운영 비용을 크게 절감하면서도 대규모 글로벌 네트워크와 고성능 처리 기능을 제공합니다.