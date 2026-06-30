Lors du déploiement de ces applications, les entreprises déclenchent des opérations d'inférence en temps réel plutôt que l'entraînement de grands modèles de langage (LLM).
Points à retenir
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Le traitement localisé est indispensable aux performances de l'IA en temps réel. Une latence opérationnelle élevée ralentit les résultats métier critiques et nuit à l'expérience utilisateur. Déployer l'inférence au plus près des utilisateurs élimine ces délais et garantit des interactions fluides.
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Les environnements cloud centralisés augmentent les coûts liés aux infrastructures d'IA. L'exécution d'applications génératives sur des architectures génériques entrave le raisonnement en temps réel et fait exploser les budgets. L'utilisation de ressources cloud distribuées à l'échelle mondiale permet de réduire les dépenses tout en optimisant les performances.
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Les infrastructures standard exposent les applications génératives aux menaces d'aujourd'hui. Déployer des charges de travail d'IA sans protection dédiée introduit des vulnérabilités critiques à l'exécution. L'intégration d'une sécurité native pour l'IA protège les données sans compromettre la vitesse de traitement.
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Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
L'inférence désigne la phase au cours de laquelle l'intelligence artificielle prend vie en raisonnant, en répondant et en agissant activement en temps réel.
La latence opérationnelle a un impact direct sur les performances de l'activité : elle ralentit les résultats, augmente les coûts liés aux infrastructures et nuit à l'expérience utilisateur.
L'inférence d'IA est la plus efficace lorsqu'elle est déployée de manière stratégique au plus près des utilisateurs finaux pour réduire les temps de transit des données.
Akamai Cloud fournit une infrastructure d'inférence accélérée par GPU, déployée à l'échelle mondiale et capable de gérer les charges de travail génératives les plus exigeantes.
Akamai Cloud s'appuie sur son réseau de distribution mondial en bordure de l'Internet pour assurer une latence ultra-faible et ainsi maintenir une réactivité optimale des applications.
Akamai Cloud intègre une sécurité native pour l'IA, conçue spécifiquement pour protéger les charges de travail applicatives en temps réel.
Akamai Cloud offre une capacité massive à l'échelle mondiale ainsi que des performances de traitement élevées, tout en réduisant considérablement les coûts opérationnels.