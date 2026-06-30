Zentralisierte Cloudumgebungen erhöhen die Kosten für die KI-Infrastruktur. Das Ausführen generativer Anwendungen auf generischen Architekturen verlangsamt die Echtzeit-Argumentation und führt zu erhöhten Kosten. Die Nutzung global skalierter Cloudressourcen ermöglicht es, Ausgaben zu reduzieren und gleichzeitig die Geschwindigkeit zu maximieren.