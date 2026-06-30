Bei der Bereitstellung dieser Anwendungen lösen Unternehmen Echtzeitinferenz aus, anstatt große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) zu trainieren.
Wesentliche Erkenntnisse
-
Lokale Verarbeitung ist für eine reibungslose Echtzeit-AI-Performance unerlässlich. Eine hohe operative Latenz verlangsamt wichtige Geschäftsergebnisse und beeinträchtigt das Nutzererlebnis. Werden Inferenzen näher an die Nutzer gebracht, lassen sich solche Verzögerungen vermeiden und nahtlose Interaktionen gewährleisten.
-
-
Zentralisierte Cloudumgebungen erhöhen die Kosten für die KI-Infrastruktur. Das Ausführen generativer Anwendungen auf generischen Architekturen verlangsamt die Echtzeit-Argumentation und führt zu erhöhten Kosten. Die Nutzung global skalierter Cloudressourcen ermöglicht es, Ausgaben zu reduzieren und gleichzeitig die Geschwindigkeit zu maximieren.
-
-
Standardinfrastruktur setzt generative Anwendungen modernen Bedrohungen aus. Die Bereitstellung von KI-Workloads ohne spezielle Schutzmaßnahmen führt zu kritischen Sicherheitslücken im Laufzeitbetrieb. Die Integration von KI-nativer Sicherheit schützt Ihre Daten, ohne die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
-
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inferenz ist die Phase, in der eine künstliche Intelligenz durch aktives Denken, Reagieren und Handeln in Echtzeit aktiv wird.
Die betriebliche Latenz verlangsamt direkt die Geschäftsergebnisse, erhöht die Infrastrukturkosten und beeinträchtigt das Nutzererlebnis.
KI-Inferenz funktioniert am besten, wenn sie strategisch möglichst nah an den Endnutzern bereitgestellt wird, um die Reisezeit für Daten zu reduzieren.
Die Akamai Cloud ermöglicht globale, GPU-basierte Inferenzen zur Bewältigung von anspruchsvollen generativen Workloads.
Dank der globalen Edge-Distribution kann die Akamai Cloud extrem niedrige Latenzzeiten und äußerst reaktionsschnelle Anwendungen gewährleisten.
Die Akamai Cloud verfügt über integrierte, KI-native Sicherheitsfunktionen, die speziell für den Schutz der Workloads von Echtzeitanwendungen entwickelt wurden.
Die Akamai Cloud bietet eine enorme globale Skalierbarkeit und eine leistungsstarke Verarbeitung zu deutlich geringeren Betriebskosten.