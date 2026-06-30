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Akamai Cloud. Projetada para oferecer velocidade. Criada para a era da IA.

Implemente inferência de IA global baseada em GPU com latência extremamente baixa, segurança nativa de IA e custos reduzidos utilizando a Akamai Cloud. Projetada para oferecer velocidade.

Principais tópicos

O processamento localizado é essencial para garantir o desempenho da IA em tempo real. Uma alta latência operacional prejudica os resultados críticos dos negócios e compromete a experiência dos usuários. Realizar a inferência mais perto dos usuários elimina esse atraso e garante uma interação sem interrupções.

Ambientes de nuvem centralizados aumentam os custos da infraestrutura de IA. Executar aplicações generativas em arquiteturas genéricas prejudica o processamento em tempo real e aumenta significativamente os custos. Aproveitar os recursos de nuvem em escala global reduz custos e aumenta a velocidade ao mesmo tempo.

Uma infraestrutura padrão deixa as aplicações generativas vulneráveis a ameaças modernas. Executar workloads de IA sem uma proteção específica pode gerar vulnerabilidades críticas durante a execução. Integrar medidas de segurança nativas de IA protege os dados sem comprometer a velocidade de processamento.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Ao implementar essas aplicações, as organizações estão optando por realizar inferências em tempo real em vez de treinar grandes modelos de linguagem (LLMs).

A inferência é a fase em que a IA ganha vida, raciocinando, respondendo e agindo em tempo real.

A latência operacional prejudica diretamente os resultados dos negócios, aumenta os custos de infraestrutura e compromete a experiência do usuários finais.

A inferência de IA funciona melhor quando é implementada estrategicamente mais perto dos usuários finais, reduzindo o tempo de transmissão dos dados.

A Akamai Cloud oferece inferência em escala global, impulsionada por GPUs, para lidar com workloads generativas de alta demanda.

A Akamai Cloud utiliza sua rede global de distribuição para garantir uma latência extremamente baixa, mantendo as aplicações altamente responsivas.

A Akamai Cloud possui uma segurança integrada e baseada em IA, desenvolvida especificamente para proteger workloads de aplicações em tempo real.

A Akamai Cloud oferece uma infraestrutura global de grande escala e alto desempenho, com custos operacionais significativamente mais baixos.

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