Ao implementar essas aplicações, as organizações estão optando por realizar inferências em tempo real em vez de treinar grandes modelos de linguagem (LLMs).
Principais tópicos
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O processamento localizado é essencial para garantir o desempenho da IA em tempo real. Uma alta latência operacional prejudica os resultados críticos dos negócios e compromete a experiência dos usuários. Realizar a inferência mais perto dos usuários elimina esse atraso e garante uma interação sem interrupções.
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Ambientes de nuvem centralizados aumentam os custos da infraestrutura de IA. Executar aplicações generativas em arquiteturas genéricas prejudica o processamento em tempo real e aumenta significativamente os custos. Aproveitar os recursos de nuvem em escala global reduz custos e aumenta a velocidade ao mesmo tempo.
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Uma infraestrutura padrão deixa as aplicações generativas vulneráveis a ameaças modernas. Executar workloads de IA sem uma proteção específica pode gerar vulnerabilidades críticas durante a execução. Integrar medidas de segurança nativas de IA protege os dados sem comprometer a velocidade de processamento.
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Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A inferência é a fase em que a IA ganha vida, raciocinando, respondendo e agindo em tempo real.
A latência operacional prejudica diretamente os resultados dos negócios, aumenta os custos de infraestrutura e compromete a experiência do usuários finais.
A inferência de IA funciona melhor quando é implementada estrategicamente mais perto dos usuários finais, reduzindo o tempo de transmissão dos dados.
A Akamai Cloud oferece inferência em escala global, impulsionada por GPUs, para lidar com workloads generativas de alta demanda.
A Akamai Cloud utiliza sua rede global de distribuição para garantir uma latência extremamente baixa, mantendo as aplicações altamente responsivas.
A Akamai Cloud possui uma segurança integrada e baseada em IA, desenvolvida especificamente para proteger workloads de aplicações em tempo real.
A Akamai Cloud oferece uma infraestrutura global de grande escala e alto desempenho, com custos operacionais significativamente mais baixos.