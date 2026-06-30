これらのアプリケーションを展開すると、組織は大規模言語モデル（LLM）のトレーニングではなく、リアルタイム推論を活用する段階に入ります。
重要ポイント
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リアルタイムAIの性能を最大限に引き出すには、ローカルでの処理が不可欠です。運用レイテンシーが高いと、重要なビジネス成果の達成が遅れ、ユーザー体験を損ないます。推論処理をユーザーにより近い場所で展開することで、この遅延を解消し、シームレスなインタラクションを実現できます。
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集中型クラウド環境は、AIインフラのコストを増大させます。汎用的なアーキテクチャ上で生成AIアプリケーションを実行すると、リアルタイム推論や判断処理が妨げられ、コストが膨らみます。グローバル規模で展開されたクラウドリソースを活用することで、コストを抑えながら処理速度を最大化できます。
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標準的なインフラでは、生成AIアプリケーションが最新の脅威にさらされます。専用の保護機能なしでAIワークロードを展開すると、重大なランタイム脆弱性を招きます。AIネイティブのセキュリティを統合することで、処理速度を損なうことなくデータを保護できます。
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よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
推論とは、AIが実際に価値を発揮し始め、リアルタイムで推論し、応答し、行動する段階です。
運用時のレイテンシーは、ビジネス成果を遅らせ、インフラコストを増加させ、エンドユーザー体験を損なう直接的な原因になります。
データの移動時間が短縮されるため、AI推論をエンドユーザーにより近い場所で戦略的に展開すると、最大限の性能を発揮します。
Akamai Cloudでは、高負荷な生成AIワークロードに対応するため、GPUで高速化されたグローバル規模の推論基盤を提供しています。
Akamai Cloudは、グローバルなエッジ分散基盤を活用し、超低レイテンシーを実現することで、アプリケーションの高い応答性を維持します。
Akamai Cloudは、リアルタイムアプリケーションワークロードを保護するために設計された、組み込み型のAIネイティブセキュリティを備えています。
Akamai Cloudは、大規模なグローバルスケーリングと高性能な処理能力を、従来よりも大幅に低い運用コストで実現します。