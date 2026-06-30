リアルタイムAIの性能を最大限に引き出すには、ローカルでの処理が不可欠です。運用レイテンシーが高いと、重要なビジネス成果の達成が遅れ、ユーザー体験を損ないます。推論処理をユーザーにより近い場所で展開することで、この遅延を解消し、シームレスなインタラクションを実現できます。