Implementando queste applicazioni, le organizzazioni attivano l'inferencing in tempo reale anziché addestrare i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
Concetti chiave
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L'elaborazione localizzata è obbligatoria per le performance dell'intelligenza artificiale in tempo reale. L'elevata latenza operativa rallenta i risultati aziendali critici e interrompe le user experience. L'implementazione dell'inferencing più vicino agli utenti elimina questo ritardo per garantire un'interazione ottimale.
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Gli ambienti cloud centralizzati aumentano i costi dell'infrastruttura dell'AI. L'esecuzione di app generative su architetture generiche blocca il ragionamento in tempo reale e aumenta i budget a dismisura. L'utilizzo di risorse cloud su scala globale riduce le spese e ottimizza la velocità.
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L'infrastruttura standard lascia le applicazioni generative esposte alle minacce moderne. L'implementazione dei carichi di lavoro basati sull'AI senza una protezione dedicata introduce vulnerabilità critiche del runtime. L'integrazione di un sistema di sicurezza AI-native protegge i dati senza compromettere la velocità di elaborazione.
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Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
L'inferencing è la fase in cui l'intelligenza artificiale si attiva ragionando, rispondendo attivamente e agendo in tempo reale.
La latenza operativa rallenta direttamente i risultati aziendali, aumenta i costi dell'infrastruttura e interrompe le experience dell'utente finale.
L'AI inferencing offre le migliori performance quando viene implementato strategicamente più vicino agli utenti finali per ridurre i tempi di trasferimento dei dati.
L'Akamai Cloud offre un inferencing basato sulle GPU di portata globale per gestire i carichi di lavoro generativi più impegnativi.
L'Akamai Cloud utilizza la sua distribuzione globale sull'edge per fornire una latenza ultra-bassa, mantenendo le applicazioni altamente reattive.
L'Akamai Cloud integra un sistema di sicurezza AI-native basato sull'intelligenza artificiale integrata, progettato specificamente per proteggere i carichi di lavoro delle applicazioni in tempo reale.
L'Akamai Cloud offre una capacità di elaborazione performante su scala globale a costi operativi notevolmente inferiori.