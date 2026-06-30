Al implementar estas aplicaciones, las organizaciones desencadenan inferencia en tiempo real en lugar de formar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM).
Conclusiones clave
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El procesamiento localizado es obligatorio para el rendimiento de la IA en tiempo real. La alta latencia operativa ralentiza los resultados empresariales críticos e interrumpe las experiencias de los usuarios. La implementación de la inferencia más cerca de los usuarios elimina este retraso para garantizar una interacción fluida.
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Los entornos de nube centralizados aumentan los costes de infraestructura de IA. La ejecución de aplicaciones generativas en arquitecturas genéricas estanca el razonamiento en tiempo real y dispara los presupuestos. El aprovechamiento de los recursos de nube a escala mundial reduce los gastos y maximiza la velocidad.
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Una infraestructura estándar deja las aplicaciones generativas expuestas a las amenazas modernas. La implementación de cargas de trabajo de IA sin protección específica introduce vulnerabilidades críticas en el tiempo de ejecución. La integración de la seguridad nativa de IA protege los datos sin comprometer la velocidad de procesamiento.
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La inferencia es la fase en la que la inteligencia artificial cobra vida razonando activamente, respondiendo y actuando en tiempo real.
La latencia operativa ralentiza directamente los resultados empresariales, aumenta los costes de infraestructura e interrumpe la experiencia del usuario final.
La inferencia de IA funciona mejor cuando se implementa estratégicamente más cerca de los usuarios finales para reducir los tiempos de desplazamiento de los datos.
Akamai Cloud ofrece inferencia basada en GPU a escala global para gestionar cargas de trabajo generativas exigentes.
Akamai Cloud utiliza su distribución global en el Edge para proporcionar una latencia ultrabaja, lo que mantiene una alta capacidad de respuesta de las aplicaciones.
Akamai Cloud incorpora seguridad integrada nativa de IA diseñada específicamente para proteger las cargas de trabajo de las aplicaciones en tiempo real.
Akamai Cloud ofrece un procesamiento a gran escala global y de alto rendimiento a un coste operativo significativamente inferior.