在部署这些应用程序时，企业触发的是实时推理，而不是在训练大型语言模型 (LLM)。
要点汇总
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就近处理是实现实时 AI 性能的必备条件。高运营延迟会拖慢关键业务成果，并破坏用户体验。将推理部署在离用户更近的位置，即可消除这一延迟，确保交互流畅无阻。
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集中式云环境将导致 AI 基础架构成本大幅攀升。在通用基础架构上运行生成式应用程序会阻碍实时推理能力，同时导致预算急剧膨胀。利用全球分布的云资源，既能降低成本，又能最大限度地提高速度。
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标准基础架构使生成式应用程序更容易遭受现代安全威胁。在部署 AI 工作负载时若不配备专属防护，将引入非常严重的安全漏洞。集成 AI 原生安全防护，可在不牺牲处理速度的前提下，为数据提供全面保护。
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常见问题
常见问题
推理是人工智能的“激活”阶段，通过实时主动推理、响应和行动，让 AI 真正发挥作用。
运营延迟会直接延缓业务成果的达成、增加基础架构成本，并对最终用户体验造成严重损害。
AI 推理的最佳部署策略是将其部署在更靠近最终用户的位置，以缩短数据传输时间。
Akamai Cloud 提供具备全球规模、由 GPU 加速的推理能力，能够从容应对高要求的生成式工作负载。
Akamai Cloud 凭借全球边缘分布式网络实现低延迟，能够让应用程序始终保持快速响应。
Akamai Cloud 内置 AI 原生安全防护机制，专门用于保护实时应用程序工作负载安全。
Akamai Cloud 提供覆盖全球的超大规模布局、高效处理数据的能力，同时明显降低运营成本。