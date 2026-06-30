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Akamai Cloud，天生极速，智领 AI 转型

借助 Akamai Cloud，在全球范围内部署基于 GPU 的 AI 推理服务，实现超低延迟、AI 原生安全，同时有效降低成本。天生极速。

要点汇总

就近处理是实现实时 AI 性能的必备条件。高运营延迟会拖慢关键业务成果，并破坏用户体验。将推理部署在离用户更近的位置，即可消除这一延迟，确保交互流畅无阻。

集中式云环境将导致 AI 基础架构成本大幅攀升。在通用基础架构上运行生成式应用程序会阻碍实时推理能力，同时导致预算急剧膨胀。利用全球分布的云资源，既能降低成本，又能最大限度地提高速度。

标准基础架构使生成式应用程序更容易遭受现代安全威胁。在部署 AI 工作负载时若不配备专属防护，将引入非常严重的安全漏洞。集成 AI 原生安全防护，可在不牺牲处理速度的前提下，为数据提供全面保护。

常见问题

常见问题

在部署这些应用程序时，企业触发的是实时推理，而不是在训练大型语言模型 (LLM)。

推理是人工智能的“激活”阶段，通过实时主动推理、响应和行动，让 AI 真正发挥作用。

运营延迟会直接延缓业务成果的达成、增加基础架构成本，并对最终用户体验造成严重损害。

AI 推理的最佳部署策略是将其部署在更靠近最终用户的位置，以缩短数据传输时间。

Akamai Cloud 提供具备全球规模、由 GPU 加速的推理能力，能够从容应对高要求的生成式工作负载。

Akamai Cloud 凭借全球边缘分布式网络实现低延迟，能够让应用程序始终保持快速响应。

Akamai Cloud 内置 AI 原生安全防护机制，专门用于保护实时应用程序工作负载安全。

Akamai Cloud 提供覆盖全球的超大规模布局、高效处理数据的能力，同时明显降低运营成本。

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