현대 네트워크는 점점 더 복잡해지고 있으며, 보안팀은 AI를 활용한 신속한 정찰과 공격에 직면하고 있습니다. 이러한 공격은 기존 방어 체계를 우회해 발생합니다. 기존 보안 방식은 이러한 환경에 적합하지 않아 기업은 네트워크를 통해 빠르게 확산되고 탐지되지 않는 위협에 취약해집니다.
핵심 내용:
빠르게 진화하는 AI 기반 위협 근절: 보안팀은 인공 지능을 악용해 전례 없는 속도로 네트워크를 이동하며 취약점을 찾아내면서도 전혀 탐지되지 않는 새로운 유형의 위험한 공격에 직면해 있습니다.
레거시 시스템의 복잡성과 수작업으로 인한 오류 극복: 기존 세그멘테이션 솔루션은 현대 환경에 적합하지 않습니다. 이들은 배포가 매우 까다롭고, 수작업 시 오류 발생 가능성이 높으며, 복잡한 위협을 차단하는 데 효과적이지 않기로 악명이 높습니다.
측면 이동 차단: Akamai Guardicore Segmentation은 AI를 활용해 워크로드 또는 프로세스 수준에서 세부적인 마이크로세그멘테이션 정책을 바로 적용합니다. 이를 통해 기업은 무단 동서 연결을 차단할 수 있으므로 초기 자산이 감염되더라도 공격자가 네트워크를 통해 확산시키는 것을 방지할 수 있습니다.
AI 기반 방어로 AI로 인한 위협으로부터 보호: Akamai의 플랫폼은 애플리케이션 동작을 자동으로 감지하고, 텔레메트리를 분석하며, 신뢰도 점수에 따른 명확한 정책 권장 사항을 제공합니다. 이는 수동으로 처리해야 하는 관리 업무를 줄이고 롤아웃 시간을 단축합니다.
AI 기반 적용을 안전하게 가속: 지속적인 보안 신호와 AI 기반 정책을 활용해 리스크의 우선순위를 지정하고, 오탐률을 줄이며, 활성 네트워크 운영에 지장을 주지 않고 바로 마이크로세그멘테이션 적용 모드로 전환할 수 있습니다.
혁신 속도에 맞춰 안전하게 확장: 악성 활동이 측면 확산되기 전에 즉시 탐지하고 차단함으로써, 기업은 보안을 유지하면서도 과감하게 비즈니스를 확장할 수 있습니다.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
자주 묻는 질문(FAQ)
대부분의 기업은 심각한 가시성 격차 문제를 안고 운영됩니다. 이들은 자사에서 실제로 보유한 디지털 자산에 대한 완전한 인벤토리를 갖추지 못했으며, 어떤 자산이 구체적으로 보호가 필요한지 알지 못하고, 내부 자산들이 서로 어떻게 상호작용하는지 이해하지 못합니다.
이러한 격차는 기업이 최신 AI 기반 위협에 완전히 무방비로 노출되게 만듭니다. 기존의 전통적인 세그멘테이션 방법은 수작업으로 인한 오류 발생 가능성이 높고 배포가 어렵기 때문에 이러한 가시성 사각지대는 악의적인 활동이 매핑되지 않은 네트워크 세그먼트 전반으로 쉽게 확산될 수 있음을 의미합니다.
번거로운 수동 설정이 필요한 기존 옵션과 달리, Akamai Guardicore는 AI 기반 정책과 지속적인 권장 사항을 제공합니다. 이를 통해 보안팀은 활성 네트워크나 일상적인 비즈니스 운영에 지장을 주지 않고 마이크로세그멘테이션 정책을 원활하게 적용하고 실제 리스크에 집중할 수 있습니다.
이 플랫폼은 트래픽을 미세한 수준까지 추적해 트래픽을 생성한 주체, 트래픽의 구성 요소, 그리고 최종 목적지를 파악합니다. 그런 다음 이러한 워크플로 간의 상관관계를 분석해 개발자와 운영자 양쪽의 관점에서 애플리케이션에 대한 종합적인 정보를 제공합니다.