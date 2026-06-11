빠르게 진화하는 AI 기반 위협 근절: 보안팀은 인공 지능을 악용해 전례 없는 속도로 네트워크를 이동하며 취약점을 찾아내면서도 전혀 탐지되지 않는 새로운 유형의 위험한 공격에 직면해 있습니다.

레거시 시스템의 복잡성과 수작업으로 인한 오류 극복: 기존 세그멘테이션 솔루션은 현대 환경에 적합하지 않습니다. 이들은 배포가 매우 까다롭고, 수작업 시 오류 발생 가능성이 높으며, 복잡한 위협을 차단하는 데 효과적이지 않기로 악명이 높습니다.

측면 이동 차단: Akamai Guardicore Segmentation은 AI를 활용해 워크로드 또는 프로세스 수준에서 세부적인 마이크로세그멘테이션 정책을 바로 적용합니다. 이를 통해 기업은 무단 동서 연결을 차단할 수 있으므로 초기 자산이 감염되더라도 공격자가 네트워크를 통해 확산시키는 것을 방지할 수 있습니다.

AI 기반 방어로 AI로 인한 위협으로부터 보호: Akamai의 플랫폼은 애플리케이션 동작을 자동으로 감지하고, 텔레메트리를 분석하며, 신뢰도 점수에 따른 명확한 정책 권장 사항을 제공합니다. 이는 수동으로 처리해야 하는 관리 업무를 줄이고 롤아웃 시간을 단축합니다.

AI 기반 적용을 안전하게 가속: 지속적인 보안 신호와 AI 기반 정책을 활용해 리스크의 우선순위를 지정하고, 오탐률을 줄이며, 활성 네트워크 운영에 지장을 주지 않고 바로 마이크로세그멘테이션 적용 모드로 전환할 수 있습니다.

혁신 속도에 맞춰 안전하게 확장: 악성 활동이 측면 확산되기 전에 즉시 탐지하고 차단함으로써, 기업은 보안을 유지하면서도 과감하게 비즈니스를 확장할 수 있습니다.