Le reti moderne sono diventate sempre più complesse, consentendo ai team addetti alla sicurezza di affrontare attacchi e tentativi di ricognizione basati sull'intelligenza artificiale in rapida evoluzione che bypassano le difese tradizionali. I metodi di sicurezza legacy sono poco adatti a questo panorama con la conseguenza di rendere le organizzazioni vulnerabili alle minacce che attraversano le reti in modo rapido e non vengono rilevate.
Vantaggi principali
Sconfigge le rapide minacce basate sull'intelligenza artificiale: i team addetti alla sicurezza devono affrontare una nuova e pericolosa ondata di tattiche che sfruttano l'intelligenza artificiale per spostarsi nelle reti a velocità senza precedenti, scoprendo, al contempo, le vulnerabilità senza essere rilevate.
Supera le complessità tradizionali e gli errori manuali: le soluzioni di segmentazione tradizionali non sono adatte al panorama moderno: sono notoriamente difficili da implementare, altamente soggette a errori manuali e inefficaci nel contenere minacce sofisticate.
Contiene il movimento laterale: Akamai Guardicore Segmentation utilizza l'intelligenza artificiale per distribuire policy di microsegmentazione granulari direttamente al livello dei carichji di lavoro o dei processi. Ciò consente alle organizzazioni di bloccare la connettività est-ovest non autorizzata, impedendo ai criminali di propagarsi all'interno della rete anche se una risorsa iniziale viene compromessa.
Protegge dalle minacce basate sull'intelligenza artificiale con le stesse armi di difesa: la piattaforma di Akamai rileva automaticamente i comportamenti delle applicazioni, interpreta i dati telemetrici e genera consigli utili sulle policy con una valutazione dell'affidabilità dei criminali. In questo modo, si riducono le attività amministrative manuali e i tempi di implementazione.
Accelera l'applicazione delle policy basata sull'intelligenza artificiale in modo sicuro: utilizza segnali di sicurezza continui e policy generate dall'intelligenza artificiale per dare priorità ai rischi, ridurre i falsi positivi e passare direttamente alla modalità di applicazione della microsegmentazione senza interrompere le operazioni di rete attive.
Scalabilità sicura al ritmo dell'innovazione: identificando e bloccando istantaneamente le attività dannose prima che possano diffondersi lateralmente, l'organizzazione può scalare in tutta tranquillità le proprie attività aziendali senza sacrificare la sicurezza.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
Domande frequenti (FAQ)
La maggior parte delle aziende opera con notevoli lacune in termini di visibilità. Infatti, non dispongono di un inventario completo delle risorse digitali che possiedono, non sanno cosa richiede specificamente la protezione e non comprendono in che modo le risorse interne interagiscono tra loro.
Queste lacune lasciano le organizzazioni completamente impreparate per fronteggiare le moderne minacce supportate dall'intelligenza artificiale. Poiché i vecchi metodi di segmentazione tradizionali sono soggetti a errori manuali e difficili da implementare, questi punti ciechi di visibilità consentono di diffondere facilmente attività dannose con un movimento laterale tra segmenti di rete non mappati.
A differenza delle opzioni legacy che richiedono noiose configurazioni manuali, Akamai Guardicore utilizza le policy basate sull'intelligenza artificiale e fornisce consigli in modo continuato. In questo modo, i team addetti alla sicurezza possono applicare la microsegmentazione e assegnare priorità ai rischi reali facilmente senza interrompere le operazioni aziendali quotidiane o di rete attive.
La piattaforma tiene traccia del traffico a livello microscopico, identificando chi ha creato il traffico, in cosa consiste e la sua destinazione finale, quindi correla quindi workflow per acquisire una comprensione completa delle applicazioni dal punto di vista di sviluppatori e operatori.