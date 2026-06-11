Sconfigge le rapide minacce basate sull'intelligenza artificiale: i team addetti alla sicurezza devono affrontare una nuova e pericolosa ondata di tattiche che sfruttano l'intelligenza artificiale per spostarsi nelle reti a velocità senza precedenti, scoprendo, al contempo, le vulnerabilità senza essere rilevate.

Supera le complessità tradizionali e gli errori manuali: le soluzioni di segmentazione tradizionali non sono adatte al panorama moderno: sono notoriamente difficili da implementare, altamente soggette a errori manuali e inefficaci nel contenere minacce sofisticate.

Contiene il movimento laterale: Akamai Guardicore Segmentation utilizza l'intelligenza artificiale per distribuire policy di microsegmentazione granulari direttamente al livello dei carichji di lavoro o dei processi. Ciò consente alle organizzazioni di bloccare la connettività est-ovest non autorizzata, impedendo ai criminali di propagarsi all'interno della rete anche se una risorsa iniziale viene compromessa.

Protegge dalle minacce basate sull'intelligenza artificiale con le stesse armi di difesa: la piattaforma di Akamai rileva automaticamente i comportamenti delle applicazioni, interpreta i dati telemetrici e genera consigli utili sulle policy con una valutazione dell'affidabilità dei criminali. In questo modo, si riducono le attività amministrative manuali e i tempi di implementazione.

Accelera l'applicazione delle policy basata sull'intelligenza artificiale in modo sicuro: utilizza segnali di sicurezza continui e policy generate dall'intelligenza artificiale per dare priorità ai rischi, ridurre i falsi positivi e passare direttamente alla modalità di applicazione della microsegmentazione senza interrompere le operazioni di rete attive.

Scalabilità sicura al ritmo dell'innovazione: identificando e bloccando istantaneamente le attività dannose prima che possano diffondersi lateralmente, l'organizzazione può scalare in tutta tranquillità le proprie attività aziendali senza sacrificare la sicurezza.