Moderne Netzwerke sind immer komplexer geworden, sodass Sicherheitsteams schnell bewegenden, KI-gestützten Aufklärungsmethoden und Angriffen ausgesetzt sind, die herkömmliche Abwehrmechanismen umgehen. Ältere Sicherheitsmethoden sind für diese Umgebungen nicht geeignet, sodass Unternehmen anfällig für Bedrohungen sind, die sich schnell über Netzwerke bewegen und unentdeckt bleiben.
Wichtige Erkenntnisse:
Besiegen Sie schnell agierende, KI-gestützte Bedrohungen: Sicherheitsteams stehen vor einer gefährlichen neuen Taktik, die künstliche Intelligenz nutzt, um Netzwerke mit beispielloser Geschwindigkeit zu durchdringen – und dabei Schwachstellen entdeckt und völlig unentdeckt bleibt.
Überwinden Sie Legacy-Komplexitäten und manuelle Fehler: Herkömmliche Segmentierungslösungen sind für moderne Umgebungen nicht geeignet. Sie sind bekanntermaßen schwer zu implementieren, sehr anfällig für manuelle Fehler und ineffektiv bei der Eindämmung ausgeklügelter Bedrohungen.
Dämmen Sie laterale Netzwerkbewegung ein: Akamai Guardicore Segmentation setzt auf KI, um detaillierte Mikrosegmentierungsrichtlinien direkt auf Workload- oder Prozessebene bereitzustellen. So können Unternehmen unautorisierte East-West-Konnektivität blockieren. Dadurch werden Angreifer daran gehindert, sich über das Netzwerk zu verbreiten, selbst wenn eine anfängliche Ressource gefährdet ist.
Schützen Sie sich vor KI-basierten Bedrohungen mit KI-basierter Verteidigung: Die Plattform von Akamai erkennt automatisch das Anwendungsverhalten, interpretiert Telemetrie und generiert erklärbare Richtlinienempfehlungen mit Vertrauensbewertung. Dies reduziert den manuellen Verwaltungsaufwand und verkürzt die Rollout-Zeiten.
Beschleunigen sie die KI-basierte Durchsetzung auf sichere Art: Nutzen Sie kontinuierliche Sicherheitssignale und KI-generierte Richtlinien, um Risiken zu priorisieren, False Positives zu reduzieren und direkt in den Mikrosegmentierungs-Durchsetzungsmodus zu wechseln, ohne den aktiven Netzwerkbetrieb zu unterbrechen.
Skalieren Sie sicher im Einklang mit dem Innovationstempo: Durch die sofortige Erkennung und Sperrung schädlicher Aktivitäten, bevor sie sich lateral ausbreiten können, kann Ihr Unternehmen sein Geschäft stark skalieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die meisten Unternehmen arbeiten mit erheblichen Tranzparenzlücken. Sie verfügen nicht über eine vollständige Bestandsaufnahme der digitalen Assets, die sie tatsächlich besitzen. Sie wissen nicht, was genau geschützt werden muss, und verstehen nicht, wie ihre internen Assets miteinander interagieren.
Diese Lücken lassen Unternehmen völlig unvorbereitet in Bezug auf moderne, KI-gestützte Bedrohungen. Da ältere herkömmliche Segmentierungsmethoden anfällig für manuelle Fehler und schwer zu implementieren sind, können sich schädliche Aktivitäten leicht lateral über nicht zugeordnete Netzwerksegmente verteilen.
Im Gegensatz zu älteren Optionen, die mühsame manuelle Konfigurationen erfordern, verwendet Akamai Guardicore dazu KI-basierte Richtlinien und kontinuierliche Empfehlungen. Dadurch können Sicherheitsteams nahtlos in den Mikrosegmentierungs-Durchsetzungsmodus wechseln und reale Risiken priorisieren, ohne das aktive Netzwerk oder den täglichen Geschäftsbetrieb zu stören.
Die Plattform verfolgt den Traffic auf mikroskopischer Ebene und identifiziert, wer den Traffic erstellt hat, woraus er sich zusammensetzt und welches Ziel er letztendlich hat. Anschließend werden diese Workflows korreliert, um ein umfassendes Verständnis der Anwendungen aus der Perspektive von Entwicklern und Betreibern zu entwickeln.