Besiegen Sie schnell agierende, KI-gestützte Bedrohungen: Sicherheitsteams stehen vor einer gefährlichen neuen Taktik, die künstliche Intelligenz nutzt, um Netzwerke mit beispielloser Geschwindigkeit zu durchdringen – und dabei Schwachstellen entdeckt und völlig unentdeckt bleibt.

Überwinden Sie Legacy-Komplexitäten und manuelle Fehler: Herkömmliche Segmentierungslösungen sind für moderne Umgebungen nicht geeignet. Sie sind bekanntermaßen schwer zu implementieren, sehr anfällig für manuelle Fehler und ineffektiv bei der Eindämmung ausgeklügelter Bedrohungen.

Dämmen Sie laterale Netzwerkbewegung ein: Akamai Guardicore Segmentation setzt auf KI, um detaillierte Mikrosegmentierungsrichtlinien direkt auf Workload- oder Prozessebene bereitzustellen. So können Unternehmen unautorisierte East-West-Konnektivität blockieren. Dadurch werden Angreifer daran gehindert, sich über das Netzwerk zu verbreiten, selbst wenn eine anfängliche Ressource gefährdet ist.

Schützen Sie sich vor KI-basierten Bedrohungen mit KI-basierter Verteidigung: Die Plattform von Akamai erkennt automatisch das Anwendungsverhalten, interpretiert Telemetrie und generiert erklärbare Richtlinienempfehlungen mit Vertrauensbewertung. Dies reduziert den manuellen Verwaltungsaufwand und verkürzt die Rollout-Zeiten.

Beschleunigen sie die KI-basierte Durchsetzung auf sichere Art: Nutzen Sie kontinuierliche Sicherheitssignale und KI-generierte Richtlinien, um Risiken zu priorisieren, False Positives zu reduzieren und direkt in den Mikrosegmentierungs-Durchsetzungsmodus zu wechseln, ohne den aktiven Netzwerkbetrieb zu unterbrechen.

Skalieren Sie sicher im Einklang mit dem Innovationstempo: Durch die sofortige Erkennung und Sperrung schädlicher Aktivitäten, bevor sie sich lateral ausbreiten können, kann Ihr Unternehmen sein Geschäft stark skalieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.