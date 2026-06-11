Las redes modernas se han vuelto cada vez más complejas, lo que hace que los equipos de seguridad se enfrenten a ataques y reconocimientos rápidos impulsados por la IA que eluden las defensas tradicionales. Los métodos de seguridad heredados no son los adecuados para este panorama, lo que hace que las organizaciones sean vulnerables a las amenazas que se mueven por las redes rápidamente sin ser detectadas.
Puntos clave:
Derrote las veloces amenazas impulsadas por la IA: los equipos de seguridad se enfrentan a una nueva y peligrosa ola de tácticas que utilizan la inteligencia artificial para moverse por las redes a velocidades sin precedentes, al mismo tiempo que descubren vulnerabilidades y permanecen completamente indetectables.
Supere la complejidad heredada y los errores manuales: las soluciones de segmentación tradicionales no son adecuadas para el panorama moderno. Son notoriamente difíciles de implementar, muy propensas a errores manuales y no son eficaces a la hora de contener amenazas sofisticadas.
Contenga el movimiento lateral: Akamai Guardicore Segmentation utiliza la IA para ofrecer políticas de microsegmentación detalladas directamente a nivel de carga de trabajo o proceso. Esto permite a las organizaciones bloquear la conectividad este-oeste no autorizada, lo que evita que los atacantes se propaguen a través de la red incluso si un activo inicial se ve comprometido.
Defiéndase de las amenazas impulsadas por la IA con una defensa basada en IA: la plataforma de Akamai detecta automáticamente los comportamientos de las aplicaciones, interpreta la telemetría y genera recomendaciones de políticas explicables con puntuación de confianza. Esto reduce el esfuerzo administrativo manual y reduce los tiempos de implementación.
Acelere la aplicación impulsada por la IA de forma segura: utilice señales de seguridad continuas y políticas generadas por IA para priorizar los riesgos, reducir los falsos positivos y pasar directamente al modo de aplicación de la microsegmentación sin interrumpir las operaciones de red activas.
Escale de forma segura al ritmo de la innovación: Al identificar y bloquear al instante las actividades maliciosas antes de que se propaguen lateralmente, su organización puede ampliar su negocio con confianza y sin sacrificar la seguridad.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
Preguntas frecuentes
La mayoría de las empresas operan con grandes brechas de visibilidad. Carecen de un inventario completo de los activos digitales que poseen, no saben qué requiere protección específica y no entienden cómo interactúan sus activos internos entre sí.
Estas brechas hacen que las organizaciones queden sin preparación para hacer frente a las amenazas modernas basadas en la IA. Puesto que los métodos de segmentación tradicionales más antiguos son propensos a errores manuales y difíciles de implementar, estos puntos ciegos de la visibilidad implican que la actividad maliciosa se puede propagar lateralmente con facilidad a través de segmentos de red sin asignar.
A diferencia de las opciones heredadas que requieren tediosas configuraciones manuales, Akamai Guardicore utiliza políticas basadas en IA y recomendaciones continuas. Esto permite a los equipos de seguridad cambiar sin problemas a un modo de aplicación de la microsegmentación y priorizar los riesgos reales sin interrumpir la red activa ni las operaciones comerciales diarias.
La plataforma realiza un seguimiento del tráfico a nivel microscópico, identificando quién creó el tráfico, en qué consiste y su destino final. A continuación, correlaciona estos flujos de trabajo para obtener una comprensión completa de las aplicaciones desde la perspectiva de desarrolladores y operadores.