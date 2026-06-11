Derrote las veloces amenazas impulsadas por la IA: los equipos de seguridad se enfrentan a una nueva y peligrosa ola de tácticas que utilizan la inteligencia artificial para moverse por las redes a velocidades sin precedentes, al mismo tiempo que descubren vulnerabilidades y permanecen completamente indetectables.

Supere la complejidad heredada y los errores manuales: las soluciones de segmentación tradicionales no son adecuadas para el panorama moderno. Son notoriamente difíciles de implementar, muy propensas a errores manuales y no son eficaces a la hora de contener amenazas sofisticadas.

Contenga el movimiento lateral: Akamai Guardicore Segmentation utiliza la IA para ofrecer políticas de microsegmentación detalladas directamente a nivel de carga de trabajo o proceso. Esto permite a las organizaciones bloquear la conectividad este-oeste no autorizada, lo que evita que los atacantes se propaguen a través de la red incluso si un activo inicial se ve comprometido.

Defiéndase de las amenazas impulsadas por la IA con una defensa basada en IA: la plataforma de Akamai detecta automáticamente los comportamientos de las aplicaciones, interpreta la telemetría y genera recomendaciones de políticas explicables con puntuación de confianza. Esto reduce el esfuerzo administrativo manual y reduce los tiempos de implementación.

Acelere la aplicación impulsada por la IA de forma segura: utilice señales de seguridad continuas y políticas generadas por IA para priorizar los riesgos, reducir los falsos positivos y pasar directamente al modo de aplicación de la microsegmentación sin interrumpir las operaciones de red activas.

Escale de forma segura al ritmo de la innovación: Al identificar y bloquear al instante las actividades maliciosas antes de que se propaguen lateralmente, su organización puede ampliar su negocio con confianza y sin sacrificar la seguridad.