Neutralisez les menaces rapides alimentées par l'IA : les équipes de sécurité font face à une nouvelle vague de tactiques dangereuses exploitant l'intelligence artificielle pour se déplacer dans les réseaux à une vitesse inédite, tout en identifiant les vulnérabilités et en restant totalement indétectables.

Dépassez la complexité des systèmes hérités et les erreurs manuelles : les solutions de segmentation traditionnelles ne sont pas adaptées aux environnements actuels. Elles sont particulièrement difficiles à déployer, fortement sujettes aux erreurs humaines et inefficaces pour contenir les menaces sophistiquées.

Bloquez les mouvements latéraux : Akamai Guardicore Segmentation s'appuie sur l'IA pour appliquer des règles de microsegmentation très fines, directement au niveau des charges de travail ou des processus. Vous pouvez ainsi empêcher les communications est-ouest non autorisées et éviter qu'un attaquant ne se propage dans le réseau, même après la compromission d'une première ressource.

Face aux menaces alimentées par l'IA, opposez une défense optimisée par l'IA : la plateforme Akamai découvre automatiquement les comportements applicatifs, analyse la télémétrie et génère des recommandations de règles explicables, accompagnées d'un score de confiance. Résultat : moins d'efforts manuels et des déploiements plus rapides.

Accélérez l'application des règles alimentées par l'IA en toute sécurité : exploitez des signaux de sécurité continus et des règles générées par l'IA pour prioriser les risques, réduire les faux positifs et passer directement en mode d'application active de la microsegmentation, sans perturber les opérations en cours.

Évoluez à grande échelle et en toute sécurité, au rythme de l'innovation : en identifiant instantanément les activités malveillantes et en les bloquant avant toute propagation latérale, votre organisation peut se développer en toute confiance, sans compromis sur la sécurité.