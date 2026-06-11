De nos jours, les réseaux sont devenus de plus en plus complexes, exposant les équipes de sécurité à des activités de reconnaissance et à des attaques rapides, alimentées par l'IA, capables de contourner les défenses traditionnelles. Les approches de sécurité existantes ne sont plus adaptées à ce contexte, laissant les organisations vulnérables face à des menaces qui se déplacent rapidement dans les réseaux tout en restant indétectées.
Points à retenir :
Neutralisez les menaces rapides alimentées par l'IA : les équipes de sécurité font face à une nouvelle vague de tactiques dangereuses exploitant l'intelligence artificielle pour se déplacer dans les réseaux à une vitesse inédite, tout en identifiant les vulnérabilités et en restant totalement indétectables.
Dépassez la complexité des systèmes hérités et les erreurs manuelles : les solutions de segmentation traditionnelles ne sont pas adaptées aux environnements actuels. Elles sont particulièrement difficiles à déployer, fortement sujettes aux erreurs humaines et inefficaces pour contenir les menaces sophistiquées.
Bloquez les mouvements latéraux : Akamai Guardicore Segmentation s'appuie sur l'IA pour appliquer des règles de microsegmentation très fines, directement au niveau des charges de travail ou des processus. Vous pouvez ainsi empêcher les communications est-ouest non autorisées et éviter qu'un attaquant ne se propage dans le réseau, même après la compromission d'une première ressource.
Face aux menaces alimentées par l'IA, opposez une défense optimisée par l'IA : la plateforme Akamai découvre automatiquement les comportements applicatifs, analyse la télémétrie et génère des recommandations de règles explicables, accompagnées d'un score de confiance. Résultat : moins d'efforts manuels et des déploiements plus rapides.
Accélérez l'application des règles alimentées par l'IA en toute sécurité : exploitez des signaux de sécurité continus et des règles générées par l'IA pour prioriser les risques, réduire les faux positifs et passer directement en mode d'application active de la microsegmentation, sans perturber les opérations en cours.
Évoluez à grande échelle et en toute sécurité, au rythme de l'innovation : en identifiant instantanément les activités malveillantes et en les bloquant avant toute propagation latérale, votre organisation peut se développer en toute confiance, sans compromis sur la sécurité.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
Foire aux questions (FAQ)
La majorité des entreprises souffre d'un manque de visibilité critique. Elles ne disposent pas d'un inventaire complet de leurs ressources digitales, ne savent pas précisément ce qui doit être protégé et ne comprennent pas clairement les interactions entre leurs ressources internes.
Ces insuffisances laissent les organisations démunies face aux menaces de nouvelle génération, portées par l'IA. Les anciennes approches de segmentation traditionnelles sont non seulement complexes à déployer, mais également sujettes aux erreurs humaines. Ce manque de visibilité favorise la propagation latérale des activités malveillantes, notamment au sein de segments réseau non identifiés ou mal cartographiés.
Contrairement aux solutions héritées reposant sur des configurations manuelles lourdes, Akamai Guardicore s'appuie sur des règles optimisées par l'IA et des recommandations en continu. Les équipes de sécurité peuvent ainsi passer rapidement et en toute fluidité à un mode d'application active de la microsegmentation, en se concentrant sur les risques réels, sans perturber le réseau ni les opérations quotidiennes.
La plateforme analyse le trafic avec un niveau de détail avancé, en identifiant son origine, sa nature et sa destination. Elle corrèle ensuite ces informations entre les processus pour fournir une vision complète du fonctionnement des applications, à la fois du point de vue des développeurs et des équipes opérationnelles.