As redes modernas se tornaram cada vez mais complexas, deixando as equipes de segurança enfrentarem ataques e reconhecimento movidos por IA rápidos que contornam as defesas tradicionais. Os métodos de segurança legados são inadequados para esse cenário, deixando as organizações vulneráveis a ameaças que se movem rapidamente pelas redes e permanecem indetectadas.
Principais conclusões:
Derrote ameaças aceleradas alimentadas por IA: as equipes de segurança enfrentam uma nova e perigosa onda de táticas que aproveitam a inteligência artificial para passar pelas redes em velocidades sem precedentes, enquanto descobrem vulnerabilidades e permanecem completamente desconhecidas.
Supere a complexidade legada e os erros manuais: as soluções tradicionais de segmentação são inadequadas para o cenário moderno. Elas são notoriamente difíceis de implantar, altamente propensas a erros manuais e ineficazes em conter ameaças sofisticadas.
Contenha o movimento lateral: o Akamai Guardicore Segmentation usa a IA para fornecer políticas de microssegmentação refinadas diretamente no nível da workload ou do processo. Isso permite que as organizações bloqueiem a conectividade leste-oeste não autorizada, o que impede que os invasores se propaguem pela rede, mesmo que um ativo inicial seja comprometido.
Defenda-se contra ameaças alimentadas por IA com defesa baseada em IA: a plataforma da Akamai descobre automaticamente comportamentos de aplicação, interpreta telemetria e gera recomendações explicáveis de políticas com pontuação de confiança. Isso reduz o esforço administrativo manual e reduz os tempos de implementação.
Acelere a aplicação com inteligência artificial com segurança: use sinais de segurança contínuos e políticas geradas por IA para priorizar riscos, reduzir falsos positivos e ir direto para o modo de aplicação de microssegmentação sem interromper as operações de rede ativas.
Dimensione com segurança no ritmo da inovação: ao identificar e bloquear instantaneamente atividades mal-intencionadas antes que elas possam se espalhar lateralmente, sua organização pode expandir seus negócios com ousadia sem sacrificar a segurança.
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
Perguntas frequentes (FAQ)
A maioria das empresas opera com lacunas de visibilidade severas. Elas não têm um inventário completo de quais ativos digitais elas realmente possuem, não sabem o que especificamente requer proteção e não entendem como seus ativos internos interagem uns com os outros.
Essas lacunas deixam as organizações totalmente despreparadas para ameaças modernas e respaldadas por IA. Como os métodos tradicionais de segmentação mais antigos são propensos a erros manuais e difíceis de implantar, esses pontos cegos de visibilidade significam que atividades mal-intencionadas podem se espalhar facilmente lateralmente entre segmentos de rede não mapeados.
Ao contrário das opções legadas que exigem configurações manuais tediosas, o Akamai Guardicore usa políticas baseadas em IA e recomendações contínuas. Isso permite que as equipes de segurança mudem perfeitamente para um modo de aplicação de microssegmentação e priorizem riscos reais sem interromper a rede ativa ou as operações comerciais diárias.
A plataforma rastreia o tráfego em um nível microscópico, identificando quem criou o tráfego, o que ele consiste e seu destino final. Em seguida, ela correlaciona esses fluxos de trabalho para criar uma compreensão abrangente das aplicações da perspectiva de desenvolvedores e operadores.