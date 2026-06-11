Derrote ameaças aceleradas alimentadas por IA: as equipes de segurança enfrentam uma nova e perigosa onda de táticas que aproveitam a inteligência artificial para passar pelas redes em velocidades sem precedentes, enquanto descobrem vulnerabilidades e permanecem completamente desconhecidas.

Supere a complexidade legada e os erros manuais: as soluções tradicionais de segmentação são inadequadas para o cenário moderno. Elas são notoriamente difíceis de implantar, altamente propensas a erros manuais e ineficazes em conter ameaças sofisticadas.

Contenha o movimento lateral: o Akamai Guardicore Segmentation usa a IA para fornecer políticas de microssegmentação refinadas diretamente no nível da workload ou do processo. Isso permite que as organizações bloqueiem a conectividade leste-oeste não autorizada, o que impede que os invasores se propaguem pela rede, mesmo que um ativo inicial seja comprometido.

Defenda-se contra ameaças alimentadas por IA com defesa baseada em IA: a plataforma da Akamai descobre automaticamente comportamentos de aplicação, interpreta telemetria e gera recomendações explicáveis de políticas com pontuação de confiança. Isso reduz o esforço administrativo manual e reduz os tempos de implementação.

Acelere a aplicação com inteligência artificial com segurança: use sinais de segurança contínuos e políticas geradas por IA para priorizar riscos, reduzir falsos positivos e ir direto para o modo de aplicação de microssegmentação sem interromper as operações de rede ativas.

Dimensione com segurança no ritmo da inovação: ao identificar e bloquear instantaneamente atividades mal-intencionadas antes que elas possam se espalhar lateralmente, sua organização pode expandir seus negócios com ousadia sem sacrificar a segurança.