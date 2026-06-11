現代のネットワークは複雑さを増しており、セキュリティチームは、従来の防御をすり抜ける、AI駆動型の高速な偵察行動と攻撃という課題に直面しています。この状況では従来のセキュリティ手法がまったく通用しないため、組織は高速にネットワーク内を移動して検知されないままの脅威に対して脆弱となっています。
重要ポイント：
急速に変化するAI駆動型の脅威を確実に阻止：セキュリティチームが直面しているのは、脆弱性をあぶり出し、一切検知されない状態を保ちながら、かつてないスピードでネットワーク内を移動する、人工知能を悪用した危険極まりない新たな攻撃戦術のトレンドです。
レガシーシステムの複雑さとヒューマンエラーの克服：現在の状況では、従来型のセグメンテーションソリューションはまったく通用しません。展開が非常に困難で、ヒューマンエラーが起こる可能性が高く、巧妙化した脅威の封じ込めには役立たないのです。
ラテラルムーブメント（横方向の移動）の封じ込め：Akamai Guardicore SegmentationはAIを利用し、きめ細かに制御されたマイクロセグメンテーションポリシーをワークロードあるいはプロセスレベルに直接適用します。組織は、認証されていない水平方向（East／West）の接続を遮断できるため、最初の資産が侵害されたとしても、ネットワーク全体への拡散を防ぐことができます。
AIを活用した防御でAI駆動型の脅威を防御：Akamaiのプラットフォームは、アプリケーションのふるまいの探索、テレメトリの分析、確信度スコア付きの根拠が明確なポリシー推奨案の生成を自動的に行います。人間による管理作業を削減し、ロールアウト時間の短縮を実現します。
安全にAIを活用した適用を加速：継続的なセキュリティシグナルとAI生成ポリシーを利用して、稼働中のネットワーク運用を止めることなく、リスクの優先順位づけ、フォールス・ポジティブ（誤検知）の削減、マイクロセグメンテーションの適用モードへの即時移行を行います。
イノベーションの速度に合わせた安全なスケーリング：横方向に拡大する前に悪性アクティビティを即座に特定してロックダウンするため、組織はセキュリティを犠牲にすることなく大胆に事業を拡大することができます。
Security teams are confronting a wave of new attacks. They move through the network lightning fast, often undetected and fueled by AI. Traditional segmentation was supposed to be the answer to this lateral movement, containing threats and locking down the network.
The problem? It was tough to deploy and filled with manual error-prone processes. It was ill-suited for increasingly complex networks where most businesses still don't fully understand how their assets interact or even what assets they have and what needs protection.
That's leaving organizations unprepared for the AI era.
The solution? Akamai Guardicore Segmentation helps to solve both the deployment and the AI problem. It knows traffic, who created it, what it is, and where it's going, down to the most granular levels.
Akamai Guardicore Segmentation knows and correlates workflows to understand applications the way developers and operators do, and its continuous assurance leverages other security signals to confirm you're reducing the risks that matters.
That means faster prioritization, fewer false positives, and better security decisions. Our AI-powered policies can then be applied fast with continuous recommendations your team can trust. Move from alert mode to enforcement mode without breaking your network.
Keep threats out, identify anything malicious, and lock it down with AI-powered microsegmentation that keeps up with the pace of innovation so you can safely scale your business.
Akamai Guardicore Segmentation.
よくある質問（FAQ）
多くのビジネスは重大な可視性のギャップが存在したままで運営しています。自社が実際に保有するデジタル資産の完全なインベントリを把握しておらず、保護が必要とされる具体的な対象を理解していない上、社内資産がどのように互いにやり取りを行うのかも理解できていません。
可視性とセキュリティのギャップがあるということは、現代のAIベースの脅威にまったく備えられていないことを意味します。従来型の古いセグメンテーション手法はヒューマンエラーが起きやすく展開が困難なため、こうした可視性の盲点があると、悪性アクティビティが把握されていないネットワークセグメントを伝って容易に横方向に拡散してしまいます。
面倒な手動による設定作業が必要な従来の方法とは異なり、Akamai GuardicoreはAIが生成するポリシーと継続的な推奨事項を利用します。そのため、稼働中のネットワークや日常業務を止めることなく、マイクロセグメンテーション適用モードにシームレスに移行して、本当に対処するべきリスクに優先的に取り組むことができます。
このプラットフォームはトラフィックを顕微鏡レベルで追跡して、トラフィックの発信元、トラフィックの内容、最終的な受信先を特定します。そして、これらのワークフローを関連付けて、開発者と運用者の双方の観点からアプリケーションを理解する、包括的な全体像を構築します。