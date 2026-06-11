急速に変化するAI駆動型の脅威を確実に阻止：セキュリティチームが直面しているのは、脆弱性をあぶり出し、一切検知されない状態を保ちながら、かつてないスピードでネットワーク内を移動する、人工知能を悪用した危険極まりない新たな攻撃戦術のトレンドです。

レガシーシステムの複雑さとヒューマンエラーの克服：現在の状況では、従来型のセグメンテーションソリューションはまったく通用しません。展開が非常に困難で、ヒューマンエラーが起こる可能性が高く、巧妙化した脅威の封じ込めには役立たないのです。

ラテラルムーブメント（横方向の移動）の封じ込め：Akamai Guardicore SegmentationはAIを利用し、きめ細かに制御されたマイクロセグメンテーションポリシーをワークロードあるいはプロセスレベルに直接適用します。組織は、認証されていない水平方向（East／West）の接続を遮断できるため、最初の資産が侵害されたとしても、ネットワーク全体への拡散を防ぐことができます。

AIを活用した防御でAI駆動型の脅威を防御：Akamaiのプラットフォームは、アプリケーションのふるまいの探索、テレメトリの分析、確信度スコア付きの根拠が明確なポリシー推奨案の生成を自動的に行います。人間による管理作業を削減し、ロールアウト時間の短縮を実現します。

安全にAIを活用した適用を加速：継続的なセキュリティシグナルとAI生成ポリシーを利用して、稼働中のネットワーク運用を止めることなく、リスクの優先順位づけ、フォールス・ポジティブ（誤検知）の削減、マイクロセグメンテーションの適用モードへの即時移行を行います。

イノベーションの速度に合わせた安全なスケーリング：横方向に拡大する前に悪性アクティビティを即座に特定してロックダウンするため、組織はセキュリティを犠牲にすることなく大胆に事業を拡大することができます。