Akamai, LayerX 인수로 모든 브라우저에서 AI 사용 제어 강화. 자세한 정보
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클라우드 컴퓨팅 서비스 관리
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Cloud Optimization

클라우드 컴퓨팅의 비용과 복잡성을 줄이고, 멀티 클라우드 환경에서 애플리케이션을 운영하며, 사용자를 위한 가용성과 성능을 향상시키십시오.

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클라우드 서비스를 최적화, 디지털 경험 개선

클라우드 스토리지 비용 절감

구성 요소 중복 제거. 워크로드 성능과 비용의 균형 유지.

클라우드 인프라 부하 분산 및 트래픽 관리

더욱 강력한 오프로드 용량과 확장성을 구현하십시오. 트래픽 폭주로부터 보호.

클라우드 보안 강화 및 사용자 경험 모니터링

미디어 및 UI 콘텐츠를 배포하고 최적화하십시오. API 응답 개선.

클라우드 최적화 솔루션

Cloud Wrapper

콘텐츠에 적합한 효율적인 캐싱 레이어로, 오리진 서버로의 트래픽을 줄이는 데 도움이 됩니다.

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Global Traffic Management

지능적인 부하 분산으로 앱 성능을 최적화하고 서비스 중단을 방지합니다.

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NetStorage

가장 가까운 지리적 위치에서 자동으로 서비스를 제공하는 안전한 복제 스토리지 솔루션입니다.

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Media Services Live

전 세계적인 규모로 지연 시간이 짧은 라이브 비디오를 안정적으로 인제스트하고 전송합니다.

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리소스