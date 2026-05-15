AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
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Cloud Optimization

クラウドコンピューティングのコストと複雑さを軽減し、マルチクラウド環境でアプリケーションを運用するとともに、ユーザーに対する可用性とパフォーマンスを向上させます。

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クラウドサービスを最適化し、デジタル体験を向上させます

クラウド・ストレージ・コストの削減

コンポーネントの重複を排除し、ワークロードのパフォーマンスとコストのバランスを最適化します。

クラウドインフラストラクチャの負荷を軽減し、トラフィックを管理します

より優れたオフロード容量と拡張性を実現し、トラフィックの急増から保護します。

クラウドのセキュリティの強化とユーザー体験の監視

メディアおよびUIコンテンツを配信・最適化し、APIレスポンスを強化します。

クラウド最適化ソリューション

Cloud Wrapper

オリジンサーバーへのトラフィックを削減するための、コンテンツの効率的なキャッシングレイヤー。

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Global Traffic Management

インテリジェントな負荷分散により、アプリケーションのパフォーマンスを最適化し、障害を回避します。

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NetStorage

最も地理的に近い地域から自動的にサービスを提供する、安全な複製ストレージソリューション。

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Media Services Live

低レイテンシーのライブ動画をグローバル規模で確実にインジェストし、配信。

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リソース