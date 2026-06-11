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Cloud Optimization

Reduza o custo e a complexidade da computação em nuvem, opere aplicativos em várias nuvens e melhore a disponibilidade e o desempenho para os usuários.

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Otimize os serviços de nuvem e melhore as experiências digitais

Reduza os custos do armazenamento em nuvem

Elimine a duplicidade de componentes. Equilibre o desempenho e os custos das cargas de trabalho.

Transfira infraestruturas em nuvem e gerencie o tráfego

Obtenha maior capacidade de offload e escala. Proteja-se contra picos de tráfego.

Melhore a segurança na nuvem e monitore a experiência do usuário

Distribua e otimize conteúdo de mídia e de interface do usuário (UI). Melhore as respostas de API.

Soluções de otimização de nuvem

Cloud Wrapper

Uma camada eficiente de armazenamento em cache para o seu conteúdo que ajuda a reduzir o tráfego para o servidor de origem.

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Global Traffic Management

Otimize o desempenho de aplicações e evite paralisações com balanceamento de carga inteligente.

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NetStorage

Solução de armazenamento replicada e segura que atende automaticamente a partir da região geográfica mais próxima.

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Media Services Live

Consuma e forneça vídeos ao vivo de baixa latência de forma confiável e em escala global.

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Recursos