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Cloud Optimization

Reduzca el coste y la complejidad de cloud computing, ejecute aplicaciones en varias nubes y mejore la disponibilidad y el rendimiento para los usuarios.

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Optimice los servicios en la nube, mejore las experiencias digitales

Reduzca los costes de almacenamiento en la nube

Elimine la duplicación de componentes. Equilibre el rendimiento y los costes de la carga de trabajo.

Descargue infraestructuras cloud y gestione el tráfico

Logre una descongestión de mayor capacidad y escala. Protéjase frente a los picos de tráfico.

Mejore la seguridad en la nube y supervise la experiencia del usuario

Distribuya y optimice el contenido multimedia y de interfaz de usuario. Mejore las respuestas de API.

Soluciones de optimización de la nube

Cloud Wrapper

Una capa de almacenamiento en caché eficaz para el contenido que ayuda a reducir el tráfico al servidor de origen.

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Global Traffic Management

Optimice el rendimiento de las aplicaciones y evite interrupciones con el balanceo de carga inteligente.

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NetStorage

Una solución de almacenamiento segura y replicada que presta servicio automáticamente desde la región geográfica más cercana.

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Media Services Live

Realice una ingesta y una distribución de vídeo en directo de baja latencia a escala global.

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