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Cloud Optimization

Réduisez le coût et la complexité du cloud computing, gérez des applications dans plusieurs clouds et améliorez la disponibilité et les performances pour les utilisateurs.

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Optimisez les services cloud, améliorez les expériences digitales

Réduisez les coûts de stockage dans le cloud

Éliminez la duplication des composants. Équilibrez les performances et les coûts de la charge de travail.

Délestez les infrastructures de cloud, gérez le trafic

Augmentez la capacité de délestage et l'échelle. Protégez-vous contre les pics de trafic.

Améliorez la sécurité dans le cloud, surveillez l'expérience des utilisateurs

Distribuez et optimisez les médias et le contenu de l'interface utilisateur. Améliorez les réponses API.

Solutions d'optimisation dans le cloud

Cloud Wrapper

Vous disposez d'une couche de mise en cache efficace pour votre contenu, qui vous permet de réduire le trafic vers votre serveur d'origine.

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Global Traffic Management

Optimisez les performances de vos applications et évitez les pannes grâce à un équilibrage intelligent de la charge.

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NetStorage

Solution de stockage répliquée et sécurisée qui dessert automatiquement la région géographique la plus proche.

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Media Services Live

Captez et diffusez de manière fiable des vidéos en live à faible latence à l'échelle mondiale.

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Ressources