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Cloud Optimization

Riduci i costi e la complessità del cloud computing, gestisci le applicazioni in ambienti multi-cloud e migliora la disponibilità e le prestazioni per gli utenti.

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Ottimizzazione dei servizi cloud e miglioramento delle experience digitali

Riduzione dei costi del cloud storage

Eliminate i componenti duplicati. Cercate di equilibrare costi e performance del carico di lavoro.

Offload delle infrastrutture sul cloud e gestione del traffico

Ottieni una maggiore capacità di offload e scalabilità. Proteggiti dai picchi di traffico.

Miglioramento della sicurezza nel cloud e monitoraggio delle user experience

Distribuisci e ottimizza i contenuti multimediali e l'interfaccia utente (UI). Potenzia le risposte alle API.

Soluzioni per l'ottimizzazione del cloud

Cloud Wrapper

Un livello di caching efficace per ridurre il traffico verso il server di origine.

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Global Traffic Management

Ottimizzate le performance delle app ed evitate le interruzioni con un bilanciamento del carico intelligente.

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NetStorage

Una soluzione sicura e replicata che viene distribuita automaticamente dall'area geografica più vicina.

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Media Services Live

Acquisite e distribuite in modo affidabile video live a bassa latenza su scala globale.

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Risorse